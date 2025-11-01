鄭麗文正式上任 侯友宜、盧秀燕缺席全代會

▲國民黨今舉行全代會，朱立倫（右）卸任黨主席，鄭麗文（左）正式上任。（圖／葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨今（1）日舉行全國黨代表大會，黨主席鄭麗文正式上任，藍營大咖群聚，前主席除連戰、吳敦義因健康狀況未到場外，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱都齊聚一堂，不過藍營直轄市長，只有地主、台北市長蔣萬安到場，新北市長侯友宜、桃園市長張善政與台中市長盧秀燕都缺席。另外，立法院前院長王金平也沒看到人。

藍營縣市長，除盧秀燕、侯友宜、張善政外，還有基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科都缺席，鄭麗文的號召力似乎仍有待加強。

廣告 廣告

立法院部分，院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及立院黨團總召傅崐萁，以及30多名立委都出席力挺。

特別的是，主席選舉期間猛批鄭麗文的中廣前董事長趙少康有獲邀，但婉拒出席，反而是競爭對手、前副主席郝龍斌，連邀請都沒有。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批德國之聲常不懷好意！洪秀柱勉鄭麗文：任譽任謗 推動兩岸和平

內幕／鄭麗文點名「這資深藍委」接任總召？藍委曝傅崐萁最大爭議

俄烏戰爭不該發生！鄭麗文專訪脫口：蒲亭不是獨裁者 是民選產生