鄭麗文沒要平起平坐！他：黃國昌正失去舞台

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」，將於19日下午登場。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首場「鄭黃會」，即將在明（19）日下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，引發外界十分關注。對此，粉專「聲量看政治」揭露藍白合的聲量真相，黃國昌想上位、鄭麗文想併吞，小草不過是各自盤算下的政治工具，更直言再談藍白合下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。

粉專「聲量看政治」指出，藍白合議題在本週成為政治話題，YouTube的聲量曲線則同步反映兩黨之間的權力角力。藍營透過大量直播與影片狂灌版面，白營則在藍白互動升溫的同時出現明顯斷崖式下滑，直播與關注度幾乎貼地。聲量的變化揭示的，是黃國昌與鄭麗文在2026佈局上的不同盤算。一個在尋找能上位的入口，一個則在計算如何把小草整包吃下，納入藍營版圖。

聲量看政治分析，從7天藍白合的直播聲量對照黃國昌新聞裡的政治盤算，會發現小草陣營正在沉默，黃國昌其實正在失去自己的舞台，他原本靠直播塑造自己「白色理性」的品牌，但這7天，泛白陣營中討論藍白合的直播趨勢幾乎貼地，代表他的支持者沒有把他當成藍白合議題的中心。對黃國昌來說，直播聲量的褪去等於權力的萎縮。

「兩人的盤算在收斂：表面是合作、實際是各自算計。」聲量看政治直言，這不是兩黨合作，而是兩個人各自打算如何在2026活下來。黃國昌的盤算是「白營撐不住，我必須成為藍營能接受的白」。他過去的正義的形象已經被拆解，他知道這條路走到最後，所以他現在要的是位置，只要能進入權力核心，就能重新定義自己在台灣政治的地位。

聲量看政治續指，鄭麗文的盤算則更直接，「我要的是把小草整合成藍營的外圍系統」。她沒有要平起平坐，也沒有要共享話語權，她的目標，是讓民眾黨完全變成國民黨的側翼、工具，讓2026的提名可以更乾脆地「藍營主導」。所以，再談藍白合下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。

