鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」

吳崑玉22日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，鄭麗文沒有那麼笨，鄭也知道民眾黨的狀況，可是因為鄭剛當上國民黨主席，黨內有各種焦慮，鄭需要製造一個話題去轉移焦點，不然大家都還會繼續關注追思共諜吳石一事，鄭也要應付黨內一些憂心藍白合的聲音，所以才跟黃國昌見面。

吳崑玉直言，「鄭黃會」應該是黃國昌主動，而鄭麗文被動，因為前面放話的都是黃，黃弄這場的目標，就是在求職面試，因為前主席柯文哲堅持兩年條款，「你知道他心裡多難過嗎？」，所以黃才要找下一個點準備轉場。

吳崑玉強調，黃國昌說2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，黃已經卑微到如此，「你還不可憐他一下嗎？」，黃一見到鄭麗文就喊學姐，但鄭卻稱與黃沒有私交，這就代表鄭未來要公事公辦。

