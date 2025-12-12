鄭麗文深耕軍系「朱規鄭不隨」 黃復興黨部轉型委員會重出江湖 縣市黨部設軍系副主委

「朱規鄭不隨」國民黨主席鄭麗文要恢復在前主席朱立倫任內裁撤的「黃復興黨部」，並轉型為委員會。（圖片來源／鄭麗文臉書）

據了解，國民黨主席鄭麗文在上任後，規劃「黃復興黨部」重出江湖，相關組織章程已經草擬完畢，孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖證實，黨中央預計於24日召開組織章程修正會議，將「退伍軍人委員會」，更名為「黃復興委員會」。

鄭麗文在接任黨主席後，任命前黃復興黨部主委季麟連任副主席，恢復黃復興黨部的傳聞即從未間斷。

據稱，國民黨已於9日由季麟連提案，要在全臺各縣市黨部設置一名「軍系副主委」，送交副主席兼秘書長李乾龍，報請主席鄭麗文核定。

季麟連安排在組織章程通過隔日，在25日行憲紀念日當天，召集全台各地的軍系副主委齊聚中央黨部進行佈達，對外呈現軍系人馬重新整隊的象徵。

軍系人馬重新整隊，選舉加分但不能樂觀

台北市黨部副主委、前空軍副司令張延廷對此表示，他並不清楚是否要設黃復興委員會，但這應是鄭麗文要兌現黨主席選舉政見，而黃復興在黨員是多數且在凋零中，在社會為極少數，未來要爭取利多弊少。

張延廷強調，黃復興是中華民國的正統，恢復有其理想主義，但現實主義來看仍有落差，因為選舉要看擴散效應，「對選舉有加分，但不能樂觀。」

國民黨主席鄭麗文任命前黃復興黨部主委季麟連（中）任副主席，恢復黃復興黨部的傳聞即從未間斷。（圖片來源／王欣儀臉書）

何啟聖則指出，這項軍系全面進駐的作法，引發部分地方黨部的反彈，因為此事並未事先與地方黨部主委充分溝通，原任副主委接獲遭撤換通知時，多半感受「被突襲」，認為未獲尊重。

因此傳出，已有重量級黨部主委，揚言以「辭職」相逼，希望黨中央重新思考此一安排。

傳重量級黨部主委辭職相逼，象徵意義大於實質功能

何啟聖認為，無疑地，這對此一方案形成實質阻力，也使外界關注鄭麗文能否真正做到「令出黨中央」。

黃復興黨部是在前主席朱立倫任內裁撤，改設「退伍軍人事務部」，何啟聖稱，在經過此番重大改革之後，黨內多認為，退伍軍人事務部再改回黃復興黨部只是時間問題。

熟悉黨務運作的知情人士指出，黃復興裁撤後，退役軍人多已依居住地分編至地方黨部，中央及地方的「退伍軍人委員會」實質功能有限，名稱更動為「黃復興」，恐難改變實際運作模式，更多是象徵與精神上的安撫意義。

但在各縣市黨部增設軍系副主委職位，對地方權力結構與選戰節奏，所可能引發的後續效應不容忽視。

(原始連結)





