中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

鄭麗文滿腦只想這事？洪健益：不管藍營死活





台中市長盧秀燕預計於3月訪問美國華府，展現與美方互動的外交布局；相較之下，國民黨主席鄭麗文近來則積極推動「鄭習會」，雙方路線可說南轅北轍。近日更傳出國民黨基層對鄭麗文親中路線高度不滿，甚至連盧秀燕也不認同阻擋軍購。對此，民進黨台北市議員洪健益今（10）日直言，鄭麗文「根本不管國民黨死活」，所有安排的最終目標，就是成就她自己的「鄭習會」。





洪健益今日在政論節目《狠狠抖內幕》中指出，鄭麗文幾乎每天上政論節目，質疑「黨主席何等重要，有哪一位是天天上節目的？」更批評她在節目中的發言，多半是在傷害自家人，完全不顧黨內團結。

洪健益進一步表示，現在立法院根本不理會鄭麗文，不像過去的黨主席還保有一定威望；就連地方提名，她也做不了主。他直言，鄭麗文如今滿腦子只剩下「鄭習會」，只要立法院的作為不影響鄭習會的推進，能完成她個人的政治定位就夠了。





洪健益指出，鄭麗文一路走的就是親中路線，反觀盧秀燕選擇在3月訪美，正是因為她清楚，若要在2028年政壇中占有一席之地，勢必要與鄭麗文劃清界線。





談及黨內紛擾，洪健益也提到，國民黨2026年台中市長人選遲遲未定，內鬨頻傳，但鄭麗文卻完全不處理，反而一再宣稱黨內「都有照路線走」。只要有人提出不同意見，就公開譴責對方，要求「把初選遊戲規則看清楚」，形同一副事不關己的態度；同時還將國民黨副主席派往中國，重心明顯放在對中關係。





洪健益最後指出，台南市議員已公開表態，若選舉輸掉3席，鄭麗文就該辭去黨主席負責，「但說真的，就算輸了三、四席，她也不會辭」，因為她要的是自己的政治路線，是親中路線，至於國民黨的死活，她根本不在乎，「所有安排的最終目標，就是鄭習會，去成就她自己。」