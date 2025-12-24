鄭麗文演講嗆教授、酸學生 他揭就「這三招」：對學生抱怨和說教 國之不幸

國民黨主席鄭麗文22日晚間赴東吳大學演講。 圖：翻攝陳方隅臉書

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文22日到東吳大學演講，過程中嗆學生的提問「不是大學殿堂該有的水準」、「不需要這樣挑釁」，還槓上東吳大學政治系副教授陳方隅，批他「沒有大腦」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，鄭麗文從頭到尾就是三招：賣慘、價值錯亂，以及「全世界都對不起我」的受害者敘事。

張育萌分析，鄭麗文一開頭就是「國民黨很慘」，把講了800萬遍的老故事重新包裝，從搬黨部講起，「以前國民黨文工會的辦公室，是一整棟大樓。等我當文傳會副主委，只有一小間很寒酸的辦公室」，再補一句看似自嘲，實則哭窮的話說「但我現在當黨主席的辦公室，跟當時差不多大。」

講完當年的「被迫衰敗」，張育萌說，鄭麗文立刻轉進，抱怨國民黨在她上任前的「落後」，國民黨電腦系統很舊，她下令通通換成筆電；國際社會和國際媒體，對國民黨有很多成見；國民黨前立法院長王金平偷偷做民調，黨內對她支持逾八成等等，前半小時，鄭麗文幾乎沒有發表任何實質內容，完美示範什麼叫「聽君一席話，如聽一席話」。

張育萌指出，這些故事單獨聽，就是個愛說教的長輩；但串在一起看，問題就已經不是無止盡的「抱怨、碎碎念和轉移焦點」，而是鄭麗文不斷拋出一連串無法驗證的說法。《紐時》對她有敵意、電腦要靠人捐，這種完全是政黨治理失能的事，都被她包裝成「被全世界打壓」的劇情。

在QA問答時，張育萌提及，鄭麗文說「什麼都可以問」，她沒說謊，學生通通可以問，但她不一定會回答，學生只是問她，敢不敢說「願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」，鄭麗文的戰狼性格立刻被點燃，反擊同學「不需要這樣挑釁地問」。

張育萌表示，鄭麗文還扯「中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定」，他質問，憲法哪裡寫「中華人民共和國」？她平常讀的到底是哪一國憲法？

「遇到直接的質疑，鄭麗文就假裝沒聽到」，張育萌說，最可笑的是，國民黨三次擋國防預算，鄭麗文竟鬼扯「二戰之後，在台灣最支持國防力量的絕對是中國國民黨。即便在馬英九的8年任內，也有對美軍購」，那為什麼擋國防預算？她回應「台灣的防衛和國防安全，不是一個價格可以決定的」，他直呼快昏倒，藍白是在程序委員會就擋國防預算，完全不讓國防部說明，也不實質審查。

張育萌指出，鄭麗文最後回到她當年抹黑黨內同志的「舔耳案」，但她至今不肯道歉，反而試圖美化、控訴「其實舔耳案只是個藉口而已」，她說，當時陳水扁剛當選總統，她只是上節目評論，沒想到會不見容於陳水扁身邊的人，被開除黨籍，後來就決定直接退黨。

退一萬步說，張育萌直言，就算鄭麗文當時只是「小小評論」，但誤會別人，不應該道歉嗎？這小學生都知道的道理，但「舔耳案」當事人至今還等不到鄭麗文的道歉。

張育萌痛批，堂堂一個百年大黨，花了快 2小時抱怨自己委屈、被打壓，把自己從民進黨180度大轉彎，轉身加入中國國民黨，講得好像一切再自然不過。一整串價值錯亂、立場跳躍、對威權曖昧，通通不需要交代，實在令人瞠目結舌，鄭麗文對青年就只剩下抱怨和說教，最大在野黨主席走到這一步，實在是國之不幸。

