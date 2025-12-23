即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間現身東吳大學政治系演講，學生在QA環節提出一連串犀利問題，沒想到鄭麗文似乎答到有些火氣，不僅頻頻「問A答B」，還嗆學生提問「不是大學殿堂該有的水準」，甚至槓上副教授陳方隅「一定都是看三民自」、「無腦」。對此，陳方隅深夜反批鄭麗文「把大家當笨蛋嗎」，討論公共事務就直接被貼標籤，質疑學生提問不夠格、罵老師「無腦」、「都是看三民自媒體」，這些回應大家都看在眼裡，「這損失不在我，是在貴黨啊！」

廣告 廣告

陳方隅昨深夜在臉書發長文，對於鄭麗文到東吳大學演講首先還是要滿滿的肯定，「她開放了1小時又20分鐘的QA時間讓大家發問，所以跟聽眾們的互動機會很多。」但他還是提出兩個提醒、三個主要給國民黨的疑問，給予鄭麗文主席和國民黨的政治工作者們參考。

第一個建議是請鄭麗文不要再消費自己過去的夥伴、也不要再扭曲台灣的民主化歷程。陳方隅提到，鄭麗文在演講與QA當中，數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把「台獨」當成騙選票的工具，還包括「黑名單」的前輩們。

陳方隅要提醒鄭麗文，過去在1980年代末期、1990年代妳是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼「殘暴不義」，「就算妳再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對我們做的事情。」而且，黑名單份子回台灣闖關，很多人根本沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制。「這些人是妳過去一起奮鬥的夥伴，現在妳為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道。」

第二個建議，請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋。陳方隅強調，任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間，「總是問A答B」，不然就是回答一些打高空的內容。學生們想要知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果妳卻一直不表態，不然就說別人誤導、對國民黨有成見；甚至後來更對同學說「你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問。」

陳方隅直言，「不好意思，所以你是把在座各位當笨蛋嗎？」他更指出，在自己提問完後，鄭麗文竟稱「一定都是看三民自」、「無腦」，讓他不得不質疑，討論公共事務就直接貼標籤，「真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

另外，陳方隅也提出三大問題，盼國民黨能正面回應。首先便是黨產問題，陳方隅指出，鄭麗文在演講開頭就稱國民黨有多窮、有多麼困窘、黨主席有多大的任務需要去維持黨的運作，然後一直講說民進黨有多麼有錢；然而根據內政部資料，國民黨帳面資產達234億，遠超民進黨的6億。他質疑，過往這些黨產在民主化過程中快速脫手轉賣，「這本屬全民資產才對喔！」況且，鄭麗文過去曾投入人權工作、批判國民黨殘暴不義，如今立場大轉彎，卻未對國民黨現行爭議政策提出實質說明。「這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」

另外，鄭麗文還稱台灣及國際社會對國民黨有很多的「誤解、歧見、成見」，但陳方隅直言，國民黨就是真的擋軍購、說普丁是民主選舉出來的不是獨裁者、黨內還有一堆人整天稱讚中國很民主，甚至不斷反對台灣自我防衛，「其他人哪裡有成見了？這些都是國民黨的立場。」

至於宣稱國民黨支持國防，「這種謊話言就不要再講了吧」，陳方隅強調，馬政府時期有著超級大裁軍、反對大型軍購，使得軍備大幅下降；甚至撤回情報網、降低抗中作為，更差點引入中資到台灣各行業。「但同一時間中共像下餃子一樣擴軍，從未減少對台威脅，到底和平能否真的像國民黨想的一樣，靠我們自己縮減軍備就可以說服中共？」

現在國民黨立委們、大老們一個接一個去中國參加活動，請問黨主席都有掌握大家的行程嗎？如何回應許多人質疑說這些人是去「接旨」的？是否有掌握相關傳聞稱黨內有超多人在拿中國資源選舉？還有許多地方派系也都接應上了紅色資本？還是您認為相關的報導與學者研究都是抹黑抹紅？就連趙少康、郝龍斌也曾擔心中國介選。

一連串的問題，鄭麗文僅回應「為何要把他們的話當真？」讓陳方隅不解，「這樣是默認？還是就單純不想回應？」





快新聞／鄭麗文演講「問A答B」竟開嗆「無腦」 陳方隅反批：損失是國民黨啊！

鄭麗文現場和政治系副教授陳方隅對槓，提到軍購問題竟酸陳方隅「沒大腦」（圖／民視新聞資料照）





陳方隅更指，這場座談題目是「國民黨的改革」，可是沒有聽到太多關於改革的事情。前面有人提問說國民黨似乎很保守，鄭主席說保守不是壞事，可以有很多的創意。但沒有回答到問題呀？例如，所以這個意思是國民黨是會繼續反同？妳們要的保守，是指哪些價值、哪些政策？

而鄭麗文在演講時，講到嘉義地檢署把國民黨黨部「抄家」，但沒有提起是涉及罷免連署偽造文書。陳方隅質疑，請問國民黨到底是哪裡委屈了？「難道偽造文書是正確的事情嗎？大家都要學你們黨鞭傅崐萁夫妻一樣偽造文書嗎？不偽造文書，你們就無法投入罷免運動了嗎？」他提到，自己出生在南投，前縣長李朝卿貪汙被判四百多年，還有一長串的貪汙名單都是國民黨籍的，「到底改革在哪裡？」

另外，鄭麗文稱「國民黨是很溫和的」，所以希望由她這樣比較有活力、創意、而且強力的領導者來帶領；但陳方隅反問，「可是國民黨內有這麼多黑道背景的、暴力前科的、性騷擾前科的、金融犯罪前科的立委們，怎麼會是『溫和』？」

可能國民黨的代表們和主席都很不開心了，但陳方隅認為，這些都是聽眾們的提問，希望後續不要有任何人去怪罪今天活動的主辦單位，「大家要知道的是，大學生們是最不受控制、最不喜歡權威、而且都非常有主見的一個群體（老師們常常都叫不動的啦），大學老師們也一樣。」所以他才要特別提醒，鄭麗文來到大學生的場合，罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂，罵大學老師「無腦」、「都是看三民自媒體」，這些回應大家都看在眼裡。「這損失不在我，是在貴黨啊！」

原文出處：快新聞／鄭麗文演講「問A答B」竟開嗆「無腦」 陳方隅反批：損失是國民黨啊！

更多民視新聞報導

科技股持續復甦！美股主要指數全面收高 台積電ADR漲1.50％

東北季風減弱各地略回溫 明再迎冷空氣「高山有望飄雪」

深夜散步遭蓄意開車衝撞！女重傷昏迷送醫 基隆警方全力緝凶中

