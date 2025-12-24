鄭麗文澄清「王金平感恩餐會」言談誤會 拋：已邀他當「這職」

政治中心／徐詩詠報導

前立法院長王金平日前在高雄舉辦「從政50年感恩餐會」，在受訪時脫口「柯志恩才是代表國民黨」，加上黨主席鄭麗文並未受邀到場，引發外界揣測與討論。對此，鄭麗文今（24）日在中常會中也談到此事，她強調感恩餐會引起了一些不必要的誤會，稱王金平還問她是否要發澄清新聞稿。鄭麗文指出，自己已經在秘書長李乾龍陪同下，拜會王金平並邀約對方擔任國民黨最高顧問，對方也爽快答應。





鄭麗文澄清「王金平感恩餐會」言談內容是誤會！拋：會邀他當最高顧問

王金平（右）日前舉辦感恩餐會。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

鄭麗文在會中表示，王金平的感恩餐會上，引起了一些不必要的誤會，本來王金平還問她要不要發新聞稿澄清。鄭麗文說自己跟王金平說：「免了，剛好今天中常會說就好，自己人還澄清來澄清去很奇怪，因為王金平這一次在高雄的感恩餐會，他們事先有做過很多討論，以王院長從政的經歷、全台的人脈，如果要邀請現任的國民黨主席，那就變成不是高雄在地的感恩餐會。」

鄭麗文澄清「王金平感恩餐會」言談內容是誤會！拋：會邀他當最高顧問

鄭麗文說明，若王金平要邀請黨主席參加，那會變成歷任主席與正副總統得參加，規模完全不同。（圖／翻攝國民黨YT）

她進一步說明，如果王金平要邀鄭麗文，那就變成歷任黨主席都得邀請，歷任的五院院長、正副總統，這樣整個的規模就都不一樣了。鄭麗文說，王金平起初就定調在高雄舉辦，國民黨高雄市黨部主委為柯志恩，所以王金平才會說：「今天代表國民黨的是柯志恩，不是鄭麗文。」她澄清對方是這個意思，引起了一些不必要的聯想與擴大解讀。





原文出處：鄭麗文澄清「王金平感恩餐會」言談內容是誤會！拋：已邀他當最高顧問

更多民視新聞報導

許甫辭民眾黨副秘「空降這區」選議員！長文發聲了

台灣走內閣制比較好？沈伯洋嘆真改了「超恐怖真相」

高虹安「滿血回歸」成黃國昌最大惡夢？她曝悲慘下場

