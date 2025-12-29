鄭麗文無視共軍圍台軍演 出訪「北京優先」：見習近平有重大戰略意義

國民黨主席鄭麗文提出「北京優先」出訪原則。（翻攝自鄭麗文臉書）

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。面對共軍武嚇，國民黨主席鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪，透露預計明年上半年出訪中國、美國，「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，還說會見中國國家主席習近平具有「重大戰略意義」。民進黨發言人吳崢批評，這番話顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

鄭麗文今天專訪表示，剛上任後就想過要何時出訪，希望在明年上半年完成出訪，因為下半年即將投入輔選，黨內人力資源有限，因此訪問行程會落在上半年。她提到由於時間有限，沒辦法跑這麼多國家，會以先去北京為優先，因為全世界都高度關注，因為美國、全世界高度關注，是否兩岸能在嚴峻的形勢下破冰、打開和平之窗，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

鄭麗文還沒出訪，先酸總統賴清德上任後都還沒有過境過紐約，喊話：「我希望你比我先去北京，但你不要搞到我鄭麗文還比你先去紐約喔！」並強調出訪過程一定公開，不可能密室，外界不需要擔心。

民進黨發言人吳崢抨擊，鄭麗文無視共軍軍演，高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。他也指出雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，蔣萬安曾經承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今被中國打臉：「難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？」

吳崢強調，國民黨身為台灣最大在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。





