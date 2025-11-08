鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導
國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」
吳思瑤昨晚（7）發文痛批，鄭麗文繼「普丁不是獨裁者」後，又出現另一個驚世駭俗力作，「把過去的共諜吳石當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？歡迎更多的叛國者？！」吳思瑤揭開背景，當年吳石被中共以「密使一號」，滲透到我國軍內部的最高諜報人員，透過竊取國家機密幫助消滅中華民國，直到1950年被緝拿逮捕並槍決，做此決定的正是蔣介石，「蔣介石曾在日記中記載吳石讓他『心寒』，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又『心寒』一次吧！」
吳石是中共當年安插於國民政府內部最高階共諜將官。（圖／翻攝維基百科）
吳思瑤感嘆，吳石這幫共諜同夥有12人，「當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。」痛批鄭麗文不只是非不分、更是敵我不分，竟祭拜出賣中華民國的共諜，此舉是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱，「這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。」
吳思瑤痛批，如果吳石當年任務成功，「國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。」（圖／民視新聞資料照）
對此，吳思瑤也對鄭麗文近日舉動提出質疑，「上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為『兩黨合作共謀統一』搭台。上任後就要追思『中共烈士』，扭曲歷史，輸誠媚共。」直言「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」據悉，該活動主辦方為統派立場的「台灣地區政治受難人互助會」，主要追思被中共視為「烈士」的吳石，鄭麗文傳出將出席並致詞。
