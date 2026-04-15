鄭麗文爆習近平「大量脫稿」閉門飯局互動曝光！她稱：台灣人這麼吝嗇嗎

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前赴北京，於人民大會堂東大廳與習近平會面。她今（15日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時透露，對方在致詞過程中有相當大比例未照稿發言「大量脫稿」，內容卻相當真誠，讓她直呼「非常真情流露」，鄭麗文進一步分享自身感受表示，整段談話讓她印象深刻，並感嘆：「因為大家都有目共睹，這些年中國發展跟成就是超乎所有人的想像。但是台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家這麼巨大的成就，給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？」。

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鄭麗文爆習近平「大量脫稿」！閉門「飯局真實互動」曝光 她稱：台灣人這麼吝嗇嗎

鄭麗文（左）表示，自己過去未曾與習近平（右）見面，原本感到陌生，但實際互動後，感受到對方態度自然親切。（圖／民視新聞）





鄭麗文表示，自己過去未曾與習近平見面，原本感到陌生，但實際互動後，感受到對方態度自然親切、氣氛輕鬆，就連隨行秘書也認為習對台灣抱有深厚情感。她指出，當天由習近平先進行約3分鐘開場，接著由她發言約20分鐘，不過媒體僅聽到前半段，後半段閉門進行。她回憶，習在回應時多次大量脫稿，「我講完後輪到習總書記，他回應的時候大量脫稿耶！他講著講著，看他沒有看稿，我很認真在記，努力記下來他說了什麼」。

針對主持人詢問脫稿程度，鄭麗文直言「比例相當高」，形容對方時而低頭看稿、時而抬頭即席發言，整體呈現出情感流露的一面。她也分享閉門午宴互動細節，指出中方座位安排與台灣習慣不同，並非主客對坐，而是安排在主人身旁，因此她發言時不一定能直接看到習近平表情。不過事後有人轉述，習在她發言期間不時露出微笑，整體氛圍顯得輕鬆愉快。

鄭麗文進一步表示，即便在用餐場合，習近平的狀態仍與會談時相似，互動自然不拘謹。鄭麗文表示，同行成員中，以副主席蕭旭岑與習近平共進餐敘的經驗最為豐富，主要是因為與前總統馬英九過去的互動關係，曾多次聽聞相關經驗分享。她提到，當天行程結束後，蕭旭岑私下透露，以往未曾見過習近平如此放鬆、健談且自然的一面；不過由於她自己沒有實際與習用餐的經驗，一度還以為對方平常就是這樣的互動風格。

鄭麗文轉述，習近平在會談中談及兩岸關係時表示，雙方長期分隔發展，已形成明顯差異，台灣也發展出不同的社會制度與生活方式，對此「充分理解，也表達尊重」，但習也提到「可是你們台灣是不是對中國現在所有的成就，也應該肯定，也應該尊重呢？」。

鄭麗文形容，整體互動讓她覺得「很暖」，也認為對方展現出對兩岸差異的理解與尊重，同時帶有謙遜態度。她感嘆：「因為大家都有目共睹，這些年中國發展跟成就是超乎所有人的想像。但是台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家這麼巨大的成就，給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？」，她提到，過去台灣社會對中國確實存在不少負面描述與刻板印象，並直言：「那意思就是說，事實上這些年台灣對他們也沒有少污衊啊，對不對？抹黑啊，對啊，說什麼高鐵沒有靠背、這種廁所沒有門啊。你想想看，他們聽了感想……」。





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