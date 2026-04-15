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鄭麗文爆鄭習會內幕！「習近平真情流露」 蕭旭岑認證：沒看過他這樣
國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸，10日在鄭習會定下和平基調，陸方12日宣布10項惠台措施。國民黨主席鄭麗文今接受專訪被問到對鄭習會感受，她笑言能感受到大陸領導人習近平的真情流露，當他們一起吃飯時，同行的副主席蕭旭岑還說從來沒有看過習近平這麼放鬆、話這麼多。
鄭麗文今天（15日）接受廣播節目《千秋萬事》的專訪，談到對鄭習會現場感受，她表示因為自己沒有見過習近平本人，對其本人當然完全陌生。當時的第一個感覺是習近平很親切、很自然、很放鬆。
鄭麗文指出，自己的秘書是很年輕的小妹妹，覺得習對台灣有滿滿的情感。媒體在場時，習近平先講了開場，然後換她講，自己完整講了大約20分鐘左右，可是媒體在前面8分鐘後就出去了，後面的部分大家沒聽到。
鄭麗文接著指出，自己講完後輪習近平回應，其回應時大量脫稿，自己就看習近平沒有看稿，一直講、一直講。自己則很認真在記、認真在抄，要把重點記下來。習近平很真情流露，結束後他們吃午飯，大陸的習慣是客坐在主人的旁邊，所以自己坐在習近平旁邊。
鄭麗文回憶，有人跟她說，自己在講話的時候，習近平都會很自然地微笑。即便在跟習近平吃飯時，自己講話也是像現在這個樣子，習很自然而然地放鬆，她想應是心情很好。
鄭麗文更指出，同行的蕭旭岑因為前總統馬英九的關係，跟習吃過很多次飯，蕭說從來沒有看過習近平這麼放鬆、話這麼多。那就是一種「鬆弛感」，連在致詞時都是鬆弛的，像在話家常。
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