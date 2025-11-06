鄭麗文特色黨務人事 國民黨AI女神接國際部主任、Rapper接新媒主任

國民黨新任國際部主任董佳瑜。截自董佳瑜臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。

此外，也屬一級黨務主管的考紀會，則由前主席洪秀柱嫡系的前黨副秘書長張雅屏接任；洪的前發言人李昶志則接KMT Studio青年部主任。

而這波人事發布，有別於以往「提正不提副」慣例，特別夾帶前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄將接文傳會副主委。

此外，黨發言人將由立委牛煦庭與新北市議員江怡臻擔任，其中江是前主席朱立倫嫡系人馬，在鄭麗文黨務人事中更顯特別。

