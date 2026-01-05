鄭麗文率副主席贈最高顧問聘書 王金平曝三大期待要努力

國民黨主席鄭麗文（中）與前立法院長王金平（左），國民黨副主席李乾龍（右）。（周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文5日率四名副主席前往前立法院長王金平台北辦公室，正式聘請王金平出任國民黨最高顧問。王金平表示，他期許能解決朝野對立問題、促進兩岸和平，並協助國民黨贏得人民敬重，成為國家未來可能重新執政的政黨。

鄭麗文5日特地率副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連，以及文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，前往王金平位於台北宏國大樓的辦公室，頒發最高顧問聘書給王金平。

王金平表示，擔任最高顧問他有三方面期待去努力，一方面是解決當下朝野對立問題，國內政局對立盤根錯節，也越來越深，盼大家以天下為公不自私的心態，朝野真心誠意以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析反省，共同讓國內政局和諧。

第二方面是希望促進兩岸和平，兩岸兵兇戰危希望獲得緩解；第三，希望幫助國民黨各方面發展，贏得國人敬重，轉而支持國民黨，讓國民黨正常發展，成為未來國家可能執政的政黨。

鄭麗文表示，王金平是在中華民國戰後民主化的歷史，貢獻卓越的國民黨代表性的政治人物，在內外局勢交迫，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局情況下，需要王金平的高度智慧，為國民黨與國家困局奉獻心力。

外界關注之前傳出智庫執行長張顯耀要督導南部選情引發爭議，鄭麗文強調，完全是誤傳，並沒有要請彰顯要督導南部選情。他也提到王金平的影響力，絕對不是只有南台灣，全台灣的輔選王金平也是國民黨的同志。

媒體詢問聘請王金平當最高顧問是否在修復關係？鄭麗文說沒有需要修補的關係，因為他跟王金平關係非常好，王金平過去就對他相當栽培跟照顧，感恩餐會的問題她已經說明過，王也不想要那麼高調，兩人之間都沒有問題。

