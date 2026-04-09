鄭麗文率團訪中惹議！國安局長急示警中共2大分化 劍指軍購案藏禍心

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政治中心／綜合報導

國安局長蔡明彥示警，中共正藉由兩岸交流對台灣施展「和戰加壓」策略，企圖達成「兩個分化」統戰目的。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文率團赴中訪問。國家安全局局長蔡明彥8日示警，中共正藉由兩岸交流施展「和戰加壓」策略，企圖達成「兩個分化」統戰目的，藉機阻撓台灣對美軍購案，並弱化美國在台海局勢的影響力。

國家安全局局長蔡明彥8日受訪時分析，雖然情報機關不便針對單一國內政黨的活動發表評論，但若從國家安全層級檢視，中國共產黨當前的對台核心方針為「和戰加壓」。中方一方面頻繁藉由軍事恫嚇與灰色地帶襲擾，蓄意營造台海兵凶戰危的緊繃氛圍，對台灣民眾施加心理壓力；另一方面，則積極促成各項兩岸交流，試圖以「和平紅利」作為誘餌，遂行其政治意圖。

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蔡明彥進一步拆解中共所謂的「兩個分化」策略。首先，第一層次是針對台灣內部進行分化，意圖藉由交流活動拉抬國內親中陣營的政治聲量，進而達到杯葛、阻擋台灣推動對美國軍購案的目標。其次，第二層次則是分化台美雙邊合作關係；中方企圖在國際間塑造台灣內部仍有支持「和平統一」聲音的假象，藉此削弱美國介入台海爭端的正當性與發言權限。他特別提醒國人，必須看清中共推動交流背後隱藏的統戰操作。

此外，針對近期引發社會關注的前立法委員助理朱政騏涉入共諜案，當事人聲稱僅是「誤傳公開資料」。蔡明彥對此回應，相關國安情報單位皆是在掌握確切違法事證後，才會發動查緝並移送司法機關偵辦。

面對中國軟硬兼施的對台策略，國安單位已明確點出其背後隱藏的分化與統戰企圖。而針對國內政治人物赴中交流及共諜滲透案件，由於相關司法程序皆已啟動，後續發展仍有待檢調單位進一步偵辦釐清。

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