鄭麗文率黨務主管頭寮謁陵：經國先生風範是國民黨追隨學習的對象

今天（13日）是故總統經國先生逝世38週年，國民黨主席鄭麗文偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連與蕭旭岑及黨務幹部等，前往桃園大溪頭寮陵寢獻花致意。鄭麗文表示，經國先生過去的風範與偉大的事蹟，一直都是這一代國民黨所追隨、所學習的對象。

鄭麗文指出，在國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變的時刻，她希望今天能夠再一次重新回顧並思考蔣經國先生所帶來的偉大遺產，學習經國先生的精神。完成獻花之後，鄭麗文特別進入陵寢內向經國先生說話，希望前輩們能給她更多的勇氣與智慧；同時也自我期許，希望能追隨經國先生「用對的人，做對的事」。

鄭麗文強調，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但都順利挺過來，還創造出傲視全球的民主和平轉型的政治奇蹟、以及第一波成為「亞洲四小龍」的經濟奇蹟；後來又在第二波創造「護國神山」高科技半導體王國的經濟奇蹟。

鄭麗文期許在如此內外交迫的時刻，國民黨能承續蔣經國先生的成就，創造出屬於這個時代的奇蹟：不但能夠深化並鞏固現在被執政當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等與均富的台灣社會重要基石；更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋；希望能重新轉變現在的風雨飄搖、內外交迫及戰雲密布的危險時刻。她更希望在未來這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健地走下去。（張柏仲報導）