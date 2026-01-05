鄭麗文率4副主席邀任最高顧問 王金平許3願：促國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文致送立法院前院長王金平最高顧問聘書，季麟連、李乾龍、蕭旭岑、張榮恭四副主席陪同。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（5日）率四名副主席赴立法院前院長王金平位於宏國大樓的台北辦公室，致送黨最高顧問聘書，指將借重王的經驗化解憲政僵局，協助輔選；王金平則許三願，一盼天下為公、朝野化解僵局，二盼兩岸和平，緩解兵凶戰危，三助國民黨正常發展，贏得各項選舉支持。

鄭麗文率蕭旭岑、張榮恭、李乾龍、季麟連四副主席拜會王金平後，連袂現身。鄭表示，在開國元月份，致送王金平黨最高顧問證書，推崇王在台灣民主化占有一席之地，是黨代表政治人物，在兩岸局勢不穩、朝野陷憲政僵局之際，盼借重王的經歷，協助國民黨為國家奉獻心力；王也勉勵她，把人民利益放第一，不要為了一黨之私。

鄭表示，王金平希望協助國民黨走出今日的困局，團結2300萬人民，為了兩岸和平，邁出新的一大步。她自認有很多不足的地方，希望可以有更多調整，也讓國民黨能夠為中華民國作出更多貢獻。

鄭麗文並澄清，她與王金平關係很好，之前傳出前立委張顯耀任黨副主席、督導南部選情，完全誤傳，張僅擔任國民黨智庫執行長，並協助成立南部智庫。她表示，王金平的影響力不只有南台灣，包括憲政僵局也希望請教王的意見，還有全台輔選，王也會積極協助。

媒體詢問總預算案僵局，鄭麗文話鋒一轉，批總統賴清德、行政院長卓榮泰畫錯重點，總預算案沒有送進立院，是賴、卓不尊重三讀通過的法案，包括警消、提高軍人待遇等，賴清德不想面對問題癥結，只想提早開打選戰，解鈴還需繫鈴人，一切癥結都在賴清德的心魔，希望賴總統端正心態、做全民總統，而不是心心念把在野黨當假想敵、死敵，台灣朝野如何團結對外？

2026布局方面，鄭麗文說，國民黨在台中、宜蘭分別有兩個以上擬參選人，目前協調中，已經溝通安排協調時程，一切按照黨內制度，盼公平公正，以團結的國民黨對抗民進黨。

王金平受訪時說，很幸接受到鄭麗文與4位副主席連袂的聘書，當國民黨最高顧問，期待國民黨繼續做三方面努力，第一，希望天下為公，不自私心態面對政局，朝野僵局盤根錯節、結越結越深、越緊，怎麼解套，大家共同省思；第二，盼促進兩岸和平，緩解兵凶戰危；第三，希望幫助國民黨發展正常，贏得國人敬重跟接受，轉而支持，也唯有國民黨正常發展，才能贏得各項選舉。

王金平在媒體面前展示國民黨最高顧問聘書，並豎起大拇指喊「鄭主席，讚！」

