國民黨主席鄭麗文，22日晚間現身東吳大學政治系演講，QA環節中，學生提出一連串犀利問題，沒想到鄭麗文，似乎答到有些火氣，不僅嗆學生的提問"不是大學殿堂該有的水準"，還槓上現場副教授陳方隅，讓陳方隅諷刺，問A答B根本是"QB"。





鄭麗文現身東吳大學演講 怒槓副教授：「太沒大腦了吧」

鄭麗文現身東吳大學演講，批提問學者沒大腦惹議。（圖/民視新聞）

東吳大學學生vs.國民黨主席鄭麗文：「主席妳那個偽造文書有要道歉嗎，偽造文書...（謝謝）。」

來到東吳大學政治系演講，學生追問大罷免偽造文書，鄭麗文不回應，但坐下來，學生還有更多問題想問她。

東吳大學學生vs.國民黨主席鄭麗文：「想請問主席，妳願不願意喊出，中華民國是個主權獨立的國家，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，中華民國是不是一個國家，當然是一個國家，這不需要這樣子挑釁地問，中華民國跟中華人民共和國，雖然互不隸屬，但同屬一個中國。」

東吳大學學生vs.國民黨主席鄭麗文：「妳認為普丁不是獨裁者，又認為賴清德是獨裁者，妳對於獨裁者的定義是什麼，剛剛妳沒有回答到他的問題，剛剛還有兩個問題，不是我有問這個問題啊，我回答你剛剛另外一個朋友的問題好了，你不回答我的問題。」

獨裁不答，被問到國防特別預算，鄭麗文也不表態。

國民黨主席鄭麗文：「你們只是想知道，一個美國給的價錢，我們要不要接受，然後就來決定我剛剛說的這一切，我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」

東吳政治系副教授陳方隅vs.國民黨主席鄭麗文：「可不可以不要看不起同學，你們就真的在擋軍購啊，真的就是支持著獨裁者啊，我就是在馬英九時期當兵的，馬英九時期演習的時候，是放音響，難道募兵制，就等於不防衛台灣嗎？，這也太沒有大腦了吧。」

鄭麗文現身東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問竟遭嗆沒大腦，陳方隅反批貼標籤、錯誤的公共討論示範。（圖/民視新聞）

政治系教授也來幫學生抱屈，卻反被鄭麗文嗆沒大腦，這表現，黨內立委不好評論。

立委（國）賴士葆：「這個這個這個我不知道。」

立委（民）范雲：「她這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文國民黨主席的演講，不管是老師或是學生，都不需要帶腦袋去。」

立委（民）鍾佳濱：「或者是不小心帶了腦袋去要開飛航模式。」

東吳政治系副教授陳方隅：「QA時間就變成QB時間，就是問A答B，每一個需要重大表態的議題，她都是說大家不要選邊站，大學生有無限的可能，其實重點就是她不想要回答，還直接罵我無腦，所以其實這都是貼標籤，非常不好的公共討論的示範。」

一場校園開講，越講外界疑問越多，就怕對國民黨的形象沒加分，反而扣分。

原文出處：鄭麗文現身東吳大學演講 怒槓副教授：「太沒大腦了吧」

