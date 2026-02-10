鄭麗文甩手不管2026！洪健益：滿腦子想這事

▲民進黨台北市議員洪健益今（10）日表示，鄭麗文根本不管國民黨死活，所有安排最終目標就是鄭習會，去成就她自己。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文積極推進鄭習會，反觀台中市長盧秀燕預計3月訪問美國華府，雙方路線南轅北轍；近日還傳出，國民黨基層對鄭麗文十分不滿，有股退黨潮正在醞釀。對此，民進黨台北市議員洪健益今（10）日表示，鄭麗文根本不管國民黨死活，所有安排最終目標就是鄭習會，去成就她自己。

洪健益今日在政論節目《狠狠抖內幕》中表示，鄭麗文不像之前的黨主席還有點威望，不只地方提名做不了主，立法院完全不理她，所以她現在滿腦子都只想著鄭習會，只要立法院的作為不要影響到鄭習會的推進，能完成她人生的定調就夠了。

針對國民黨2026台中市長人選未定、內鬨頻傳一事，洪健益指出，鄭麗文完全不處理，永遠講國民黨有照著路線走，只要有人有異議，就公開譴責，要對方把初選遊戲規則看清楚，還把國民黨副主席派到中國，重點都放在中國，「這就是鄭麗文，完全一副不關我的事」。

洪健益表示，臺南市的議員都公開嗆若輸掉3席，鄭麗文要辭黨主席以示負責，「但說真的，就算輸了三、四席，鄭麗文也不會辭掉黨主席，因為她要的是她自己的路線，她要親中路線，不管國民黨的死活」，所有安排最終目標就是鄭習會，去成就她自己。

