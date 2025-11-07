鄭麗文當選黨主席 國民黨：已新增2405位黨員

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天召開記者會，公布黨主席選舉結束後，國民黨已新增2405位黨員，其中1412位是新入黨，993位是黨員回歸。牛煦庭表示，代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。

國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天在中央黨部召開「KMTeam需要您 加入、改變、由您開始」記者會，公布黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員，其中1412位是新入黨，993位是黨員回歸。

廣告 廣告

吳宗憲表示，這段時間許多朋友加入國民黨，加入就是希望有所改變，有期待，也有希望。在目前執政黨領導之下，台灣選舉從「選賢與能」變成「互相潑髒水」。幾十年來，台灣沉浸於嚴重的政治鬥爭，民眾已越來越厭惡，且無處的發洩。

吳宗憲指出，民進黨之前推動大惡罷，最後的結果讓全民了解，社會上對於許多事情的想法正在改變，民眾也不像過去因為資訊獲得太單一而容易被誤導，很多民眾開始有自己的想法，且從不同管道得到更多資訊，平衡刻意帶風向的政治人物言論。

吳宗憲表示，任何政黨都是承載黨員理念的容器。國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，讓台灣能有富裕的生活，國民黨未來要再度引起風潮、引領風潮，將政治能量聚焦在如何改善老百姓的生活，民生一定要大於政治。

吳宗憲指出，相信國民黨主席鄭麗文有智慧與勇氣，讓政治回歸初衷，政治應該帶來的是大家的幸福，而不是社會不幸，未來國民黨一定會重新引領風潮，讓政治不再是權力的遊戲，而是回歸初衷，改善人民的生活，讓台灣更好，讓大家安居樂業。

牛煦庭表示，鄭麗文當選黨主席後，各地出現入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待，代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。感謝大家的熱情支持，也相信KMTeam團隊的概念會逐步的壯大。

牛煦庭指出，入黨管道可直接從官方網站上的入黨申請，也可以下載數位黨部APP，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合自己的方式處理，歡迎大家呼朋引伴。國民黨是最大的在野黨，堅持與基層、社會大眾站在一起，歡迎大家一起入黨，加入團隊，期待由下而上，儲備重返執政的關鍵力量。（編輯：蘇志宗）1141107