鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？

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國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。

郭正亮10日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

針對鄭麗文訪美及相關談話，前立委郭正亮10日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，該篇專訪的真正核心，其實是藉由鄭麗文的發言，聯動帶出國際社會對川習會後台美關係、軍售變化的極度不安。他認為，國際政治講究利益交換，美國政界與智庫對中國大陸仍抱持高度警戒態度，鄭麗文此行面對的挑戰不小。

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川賴通話是毒藥？郭正亮揭國安單位「害怕接電話」內幕？！

針對民進黨政府滿心期待的「川賴通話」，郭正亮卻潑了一盆冷水。他驚爆內幕指出，除了賴清德本人想藉此大肆吹噓之外，台灣的外交部與國安單位其實「根本不想接到電話」，甚至早就做好不會接到電話的心理準備 。

郭正亮分析，川普若是致電，絕不可能只談常規軍售，更可能劈頭就對賴清德的台獨路線施壓，當面痛罵「你不要給我搞台獨，大家都知道了」。以賴清德的強硬個性，一旦在電話中與川普發生口角，台美關係將瞬間降至冰點。郭正亮更引述川普過去在白宮對烏克蘭總統澤倫斯基圍攻、並冷酷直言「你沒牌了」的慘痛案例，警告自從伊朗戰爭爆發後，美國早已不再討論烏克蘭；賴政府若盲目樂觀，恐讓台灣在不知不覺中被推向「澤倫斯基時刻」的無情深淵。

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