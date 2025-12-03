中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





中國國民黨今（3）日進行例行常會，黨主席鄭麗文在會上宣布她上任後的新一波黨中央人事案，其中連勝武將出任KMT Studio召集人，總籌並推動國民黨青年部門事務；現任黨籍立法委員萬美玲除任黨中央副秘書長外同志，再新兼婦女部主任。

鄭麗文表示，在前主席朱立倫領導之下，青年部與青年團之上成立KMT Studio總籌黨青年工作，KMT Studio召集人聘請連勝武同志出任，推動國民黨青年工作。第二個人事案也至關重要的婦女工作，尤其這幾年關心黨務跟選務的同志先進都可以感受到，婦女先進與婦女朋友在基層是最活躍、最熱情、投注最多的一股助力，台灣女性更是在各個領域有傑出的表現。

鄭麗文指出，國民黨同志在縣市執政備受推崇與肯定，許多執政非常成功的縣市首長也都是女性，所以婦女工作至關重要。第二個人事案由副秘書長萬美玲同志兼婦女部主任，現任立委萬美玲同志也願意全心全意投入，她在桃園婦女工作經營非常成功，全台灣未來也會聘請北中南東的義務副主任協助，希望能夠推展婦女工作，同時也讓各領域貢獻卓著的女性力量，能夠有所發揮，也是國民黨未來重視的工作內容。

鄭麗文發布國民黨新人事案 連勝武總籌黨青年工作、萬美玲兼婦女部主任