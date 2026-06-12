鄭麗文白宮行碰壁怨綠營作梗 蔡其昌：民進黨能主導川普官員？

鄭麗文將會見白宮官員行程碰壁，歸咎於民進黨政府阻撓。（翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文高調率團訪美，並放話不排除會見美國總統，不料外交行程卻頻頻碰壁。訪團原預計於美東時間10日下午拜會美國國家安全會議官員，卻在最後一刻臨時接獲美方通知「取消行程」，導致藍營當天下午未現身白宮。對此，鄭麗文憤怒砲轟是民進黨政府在背後遊說阻擾；民進黨立法院黨團總召蔡其昌今（12日）則反問，民進黨哪有能力主導川普政府的官員要見誰？這根本是常識問題，美方閉門羹正展現了美國官方對國民黨「親中反美」言論的真實態度。

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針對有美國國安高層提出台灣應將國防預算提高至GDP的10%，鄭麗文在美公開演講時卻說，這在台灣無法獲得民意支持。蔡其昌回應，國防預算本來就是台美雙方國安高層實際討論出來的，就像上次商討完的1.25兆元軍購案，根本不用扯到GDP的百分比，「光是目前台灣急需的1.25兆，國民黨在立法院都不同意了！」這才是台灣人民對國民黨充滿不信任的關鍵。

蔡其昌指出，美方「臨時取消閉門會談」的動作，已經清楚展現了官方對國民黨的警覺與態度，這是國民黨內有志之士應該深刻思考的。他痛批，鄭麗文整體的言論與態度明顯偏向中國，甚至意圖透過立法院的多數席次運作，讓台灣的國防預算無法得到實質支持。蔡其昌更憂心表示，台灣今年的總預算本該在去年底就通過，結果拖到今年6月了，國民黨許多召委仍不排審，這不僅是台灣目前最大的國安危機，看在民主同盟國家的眼裡更是無比憂慮。

面對鄭麗文將行程碰壁歸咎於綠營從中作梗，蔡其昌不以為然，狠酸民進黨政府難道可以主導川普的政策走向、或是主導川普身邊的官員要見誰嗎？「這是常識問題啊！」蔡其昌強調，想要獲得美方的信任，就必須在實際動作、言論與行為上有所表達，然而國民黨一邊希望見到美方高層，一邊卻在國內帶頭反對台美商討出來的1.25兆軍購案，這不僅是打臉中華民國政府，更是赤裸裸地打臉美國政府，讓台灣的安全在整個民主陣營的整體防衛與布局上出現嚴重漏洞，自然無法贏得國際盟友的信任。

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