鄭麗文白色恐怖秋祭「追思共諜」 陸委會痛斥：傷害國家尊嚴

陸委會批評鄭麗文「追思叛國共諜、混淆歷史是非」，並指其發言「嚴重傷害國家尊嚴」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文8日出席在台北馬場町舉行的「1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會」，向所有白色恐怖受難者與家屬致敬，期盼未來不再有人為政治信仰犧牲。然而，鄭麗文的出席引發外界爭議，陸委會晚間對此表達嚴正立場，批評她「追思叛國共諜、混淆歷史是非」，並指其發言「嚴重傷害國家尊嚴」。

陸委會指出，鄭麗文以中國國民黨主席身分，參與追思被視為叛國共諜的吳石等人之活動，已引發國人普遍不滿與疑慮。更令人遺憾的是，她在爭議聲中又將政府依法處理極少數鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的陸配個案，作為辯護藉口與轉移焦點的工具。陸委會強調，政治人物不應將少數違法個案與絕大多數在台安居樂業、守法認同台灣社會的陸配朋友混為一談，「這不僅是不道德的行為，更是對社會正義的踐踏」。

陸委會表示，根據美國自由之家的2025年自由度評比，台灣得分94分，遠高於俄羅斯的12分與中國大陸的9分，顯示台灣的民主自由受到國際肯定。身為主要政黨領袖，鄭麗文卻選擇在追思場合「洗白背叛國家、出賣同袍的罪犯」，將叛國行為包裝為「歷史悲劇」或「政治信仰差異」，此舉不僅扭曲歷史，更對為國捐軀的中華民國軍民造成二度傷害。

陸委會重申，政府依法廢止從事危害國家安全與社會秩序的極端陸配定居資格，是依法行政、維護國家尊嚴的必要措施，並獲得社會主流民意支持。反觀鄭麗文以偏概全，借題發揮，不僅模糊共諜議題焦點，更對在台陸配群體造成誤導與傷害。

陸委會最後呼籲，若鄭麗文真心關懷陸配朋友，應聚焦於實質人權與台人安全議題，特別是關心目前仍在中國大陸失聯或遭拘押的232名台灣民眾。陸委會強調，「他們的人權與自由，比追思吳石等叛國共諜，更具急迫性與正當性」。

