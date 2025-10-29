鄭麗文的氣
台灣在兵凶戰危，危急存亡之秋，忽然出現了一個有勇氣、有骨氣、敢說敢做的鄭麗文，這是台灣的運氣。當選國民黨主席的鄭麗文有志氣，能爭氣，有底氣，對岸的習近平給她寄了一封賀電。因為她的傑出表現，鄭麗文的名氣會越來越大，氣勢會越來越強。兩岸交流溝通，彼此通了氣，就不會再次看到聯合利劍的軍事演習，讓台海充滿祥和之氣！
鄭麗文勇氣可嘉，敢說自己是中華民族的一員，能舌戰群雄，條理井然，演講擲地有聲。她氣度寬宏，雖然有點霸氣，但能接地氣，民意調查的分數很高。她才氣橫溢，有人批評她曾是民進黨員，但是這並非缺點。只要是人才，不為晉所用，也必定被楚所用。
她當選了國民黨主席，去除了國民黨的衰氣、老氣和病氣，讓國民黨金蟬脫殼，氣象一新。國民黨現在是經費拮据的丐幫，筆者相信她能為國民黨帶來財氣，因為她多年來廣結善緣，籌款能力很強。年輕人也會紛紛入黨，為國民黨提氣。2026年，國民黨一定會在選戰中一鼓作氣，贏得勝利。
鄭麗文神氣，她說要收拾民進黨，而事實上最想收拾民進黨的人恐怕是川普。除了拜登，川普恨得牙癢癢的兩個人，一個是裴洛西，一個是索羅斯。最近川普公然說要以組織犯罪的罪名來將索羅斯繩之於法。台灣民進黨的領導人裡有索羅斯的小弟，也有裴洛西的小妹。台獨英雄氣短，還在做垂死的掙扎，然而氣數將盡，快要斷氣了。（作者為亞利桑納大學榮休教授）
