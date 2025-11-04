（圖／本報系資料照）

《德國之聲》（DW）10月31日專訪國民黨新任黨主席鄭麗文影片上架，專訪內容是敏感的兩岸議題，鄭麗文提到「普丁不是獨裁者，是民選領袖」，引起記者鄒宗翰激動反駁，也引起網路論戰，11月1日、2日《德國之聲》關閉影片留言功能。

綠媒指鄭麗文打斷記者提問「不禮貌」，事實上記者專訪在野黨主席罕見激動辯駁，也很不尋常。無論如何，記者與受訪者觀點不同，普丁是獨裁者或不是獨裁者，記者都應該尊重受訪者觀點，而非當場辯駁。無怪乎鄭麗文說「你要讓我有時間回答你的問題？到底是你講還是我講？是你發表你的看法，還是你要聽我的看法？」理字，鄭麗文站得住腳。

這當然不是一次成功的專訪。鄭麗文當選後、就任前，就接受《德國之聲》專訪，題綱又是最有熱度的兩岸路線，不能說鄭麗文沒有誠意，更不至於故意「不禮貌」。

這讓人想起今年5月國民黨前主席朱立倫批評賴清德總統發動大罷免時說「賴清德在做法西斯的事情，在做獨裁者的事情」，卻遭德國在台協會「嚴重關切」的事，當時親綠媒體、側翼鋪天蓋地撻伐朱立倫「納粹論」，但對於惡罷團體領銜人八炯舉辦419凱道活動以納粹老鷹圖騰作宣傳，一眾綠委站台呼應，反倒讚聲加油。能不質疑其雙標嗎？

「大罷免、大失敗」最後台灣人民給了「32+1:0」的答案，誰納粹、誰獨裁，不是誰說了算、也不是不能被討論，朱主席被炎上吃了啞巴虧，鄭主席上台要把國民黨羊群變獅子，第一聲獅吼對戴著有色眼鏡、雙標的《德國之聲》記者，剛好而已。

歐洲國家挺烏克蘭，但對烏克蘭主張納粹的亞速營也挺嗎？鄒宗翰怎麼不跳腳？「你在哽咽什麼啦？你在哭什麼哭？沒出息」！（作者為資深媒體人）