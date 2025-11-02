鄭麗文的領導者修煉之路

（圖／本報系資料照）

國民黨新主席鄭麗文上任以來話題不斷，從「普丁不是獨裁者」、「GDP3％的國防預算太多」、「不放棄以武力保衛台灣」，到「2026新北市長一定是藍的」與「黨內角逐2028總統的人選恐不只一位」等發言，爭議頻仍。她試圖展現新世代的直率與勇氣，卻讓人質疑其領導格局與成熟度。若以領導的精義與核心能力作為衡量標準，鄭麗文的言行暴露出領導者最關鍵的缺口：缺乏願景、信任與自我約束。

美國名將麥克阿瑟曾言：「真正的領導不是權力的展示，而是品格的展現。」鄭麗文的問題並非「敢說」，而是「說得太快」，缺乏策略性與全局感。她的語句往往即興而未經組織思考，導致社會焦點集中於語意失當而非政黨方向。當一個領袖的發言比願景更受矚目，領導的重心便已偏離。

政治領導者首要的任務是描繪願景而非拋出話題。鄭麗文上任以來，國民黨的核心方向並未因此更清晰。無論在國防議題或兩岸政策上，她的言論更多是戰術反應，而非戰略思考。缺乏整體敘事的領導難以形成黨內外的信任與共識。

鄭麗文「大嘴巴」的形象也讓她難以建立政治信任。領導力的第一層能力是「自我領導」──能管理情緒、控制衝動、審慎思考。若連自我約束都做不到，又如何期待黨內團結或社會信賴？

更令人遺憾的是，鄭麗文原本有機會成為世代交替的象徵，然而，她在黨部人事安排上仍沿用舊班底，改革意象大打折扣。除了發言人系統啟用少數青年外，國民黨的結構並未出現實質更新。領導的真義在於「成就他人」，讓新世代有舞台、有空間。若改革只停留在口頭宣示，最終只是政治包裝，而非真正更新。

在價值定位上，鄭麗文同樣模糊。她一方面強調藍營傳統，另一方面又避免清楚表態兩岸立場。政治的靈活可以是策略，但模糊卻是一種逃避。領導者必須有「在逆風中仍堅守原則」的勇氣，否則政黨將失去道德座標。

鄭麗文若想擺脫「口水政治」的標籤，應從「話語領導」轉向「價值領導」，以願景整合人心、以人格建立信任、以制度培養接班人。若她能沉澱個人風格、明確國民黨願景、展現包容與紀律，或仍能扭轉評價；但若繼續沉溺於語出驚人與媒體焦點，那麼，她終將被定義為一位「能說不能領」的黨主席。

領導者的格局，從不是說出什麼，而是能讓別人看見什麼。願鄭麗文在風波之後，學會以沉靜取代喧譁，以遠見取代反應，以謙抑取代鋒芒。政治領導的成長本是一條修煉之路，若她真心為黨為國，仍有機會從「言辭之勇」走向「格局之大」。（作者為台灣對外關係研究暨發展協會副理事長）