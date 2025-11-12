鄭麗文的「通關密語」 Y’s Day週三青年日探討九二共識的前世今生

Y’s Day「週三青年日」13日舉辦第130場「九二共識有共識嗎？九二共識的前世與今生」。舞台上由左到右依序為吳峻鋕、沈有忠、張育萌、黎寶文、郭玫岑。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

[Newtalk新聞] 13日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同於線上直播舉辦Y’s Day「週三青年日」第130場（「認識中國」系列第33場），主題：「九二共識有共識嗎？九二共識的前世與今生」。

主持人、世代共好協會理事長張育萌表示，自己於1997年出生，但對「九二共識」毫無記憶，直到馬英九執政才被頻繁提起，但也始終缺乏明確定義，中方也未正面回應。他認為，台灣的未來應由2300萬人共同決定，然而像他這一代並未參與過所謂「共識」的形成，如同香港1997年回歸後，直到2019年，許多香港人仍不認同該決定。張育萌質疑，若「九二共識」從未真正存在共識，也未能促使中國尊重中華民國主權或擴展台灣國際空間，而是必須依靠台灣自身實力，則國民黨應重新思考「九二共識」的必要性。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑指出，中國國民黨新任主席鄭麗文上月當選後，獲中共總書記習近平賀電，使「九二共識」再度成為焦點。雙方皆提「堅持九二共識、反台獨、促和平」，但其真實性與內涵長期存疑。九二共識從未有正式文件，李登輝亦明確否認其存在；其名詞創造者蘇起所稱的「一中各表」，也遭中共否定，認為是「惡意扭曲」，顯示中華民國在其框架中毫無存在的空間。

郭玫岑表示，九二共識唯一確定的內涵是「一中框架」，但這被中共作為壓縮台灣主權的政治工具，而非兩岸和平的基礎。本質上，它是一種去主權化的論述，只是兩黨之間的政治語言，無法代表2300萬台灣人民的意志。近期中國公安調查立委沈伯洋一事，更突顯「一中框架」對台灣言論與思想自由的潛在威脅。本場座談邀請陸委會、海基會與民進黨中國事務部就是希望共同探討，九二共識究竟是和平密語，還是統戰話術。

大陸委員會副主委沈有忠指出，「九二共識」距今已33年，實際上雙方從未達成共識，僅是「冷飯熱炒」。他強調，「九二共識」不僅無助於提升中華民國台灣的國際能見度，反而壓縮了台灣在國際上的生存空間與對等尊嚴。沈有忠回顧，2014年馬政府時期的APEC會議，即使台灣接受「九二共識」，仍遭中國在邀請函、稱謂、記者會標示及國際互動等層面全面限縮，充分顯示「九二共識」並未換來真正的平等與尊嚴。對等與尊嚴若不存在，所謂和平也只是中國單方面的施予。

沈有忠表示，國民黨主席鄭麗文將「九二共識」形容為「通關密語」，但這道密語通往的並非對等尊嚴，而是北京設定的「一中原則」與「一國兩制台灣方案」。他強調，台灣主流民意早已明確告知各政黨、國際社會與北京當局，台灣不可能接受一個中國或一國兩制下的「九二共識」。若接受該共識，即等於承認台灣問題屬於中國內政，使國際社會失去援助台灣的正當性，形同讓中國掌握排除國際干預的「通關密語」，犧牲台灣的民主與自由。他直言：「九二共識若被再次接受，將是埋葬中華民國、通往鬼門關的通關密語。」

海基會副秘書長黎寶文指出，1992年兩岸會談中，海基會堅持「一個中國即中華民國」，但海協會始終未予回應，使「九二共識」在中華民國定位問題上始終缺乏共識。33年來，兩岸與國際局勢已大幅變化——當年中國仍「韜光養晦」，如今卻以軍機繞台、反分裂法等手段威脅台海與區域安全。黎寶文表示，「九二共識」在當前情勢下已無可行性，也非兩岸對話的必要前提。中國從未接受「一中各表」，僅強調「一個中國」，顯示兩岸認知嚴重落差，並成為中國展開認知戰與統戰的溫床。他強調，社會大眾應了解兩岸九二共識的歷史脈絡與認知分歧；海基會將持續推動恢復對話，但現今真正的障礙來自中國的政治預設與杯葛，兩岸交流應在無前提下重新展開。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，「九二共識」自出現以來就充滿高度虛假，對國共兩黨而言只是政治詐騙工具，非台灣主流民意所能接受。中共藉此偷渡「一中原則」，而國民黨雖宣稱「一中各表」，與中方接觸時卻從不提「各表」，雙方以「九二共識」營造虛假和諧假象。吳峻鋕指出，至今兩岸沒有任何協議是基於「九二共識」達成的，當台灣接受九二共識後，中國就會利用其打擊不接受者。

吳峻鋕批評，馬英九在兩次「馬習會」中逐步刪去「各表」說法，並最終直接採用國台辦對「九二共識」的論述，立場明顯傾向中國，而國民黨也已與國台辦論述靠攏。吳峻鋕強調，台灣的前途應由人民共識決定，包括兩岸互不隸屬、民主憲政、維持主權等核心原則；中共應在對等尊嚴下展開務實對話，而非以政治框架強壓台灣與國際社會。唯有良性對話與談判，才能解決僵局並維持區域和平。

與談結束後，主持人和青年們也針對「九二共識是否真是兩岸通關密語？」、「台灣人民是否有認知到中國的話術？」、「如何破解中國的統戰話術與認知作戰？」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。

主持人、世代共好協會理事長張育萌。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

大陸委員會副主委沈有忠。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

海基會副秘書長黎寶文。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供