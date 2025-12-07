鄭麗文盧秀燕相擁駁心結傳言 允推最強台中市長人選

（中央社記者趙麗妍台中7日電）國民黨黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕今天出席黨慶活動，2人都稱彼此為好姐妹，在台上擁抱駁心結傳言，盧秀燕籲黨員支持鄭麗文。鄭麗文也說，會協調推出最強的台中市長人選。

國民黨台中市黨部今天在台中市中央公園舉辦黨慶活動。鄭麗文、盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人出席。此為鄭麗文就任黨主席後，和盧秀燕首次在公開場合同框。

對於外傳鄭麗文與盧秀燕有心結、后不見后，盧秀燕接受媒體聯訪表示，她第一次競選台中市長時，情況不好，當時大家對她是否能當選市長沒信心，她的選前之夜是由鄭麗文一手策劃、承辦，「2人是好姐妹，有很好的私交」。

後續到場的鄭麗文也接受媒體聯訪說，她和盧秀燕長年的姐妹情，外界不需要挑撥，見縫插針是沒有用的。鄭麗文上台後和盧秀燕彼此張開雙手擁抱。

鄭麗文致詞時指著盧秀燕說，「今天陽光普照，因爲太陽就在這裡」。盧秀燕致詞指出，明年大選「我們非贏不可」，她呼籲全體黨員團結合作，支持新任的黨主席鄭麗文。

對於下屆國民黨台中市長人選，外界看好江啟臣，日前楊瓊瓔也表態參選。江啟臣、楊瓊瓔今天也出席黨慶活動，2人互動冷。

鄭麗文表示，手心手背都是肉，無論是江啟臣、楊瓊瓔都曾是她的戰友、好同事。2人對台中長期的奉獻與付出，有目共睹，黨內會做好協調工作，提名最強、最優秀的人選。盧秀燕表示，國民黨是百年政黨、民主政黨，黨內有公平的機制，一定可以透過機制，產生最好的人選。（編輯：李淑華）1141207