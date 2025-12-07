鄭麗文盧秀燕相擁駁心結傳言 (圖)

政治中心／陳堯棋 賴文軒 台北報導台北副市長李四川表態願意登記新北市長初選後，今天（5）市政總質詢，國民黨議員提前送上白蘿蔔、粽子等，象徵好彩頭、選舉包中，甚至在議場邀"李安連線"合拍"畢業照'。但李四川自曝，到目前都還沒收到國民黨中央徵詢，加上太太、全家都反對參選。這兩天發言還被批評性別歧視，似乎也讓他有點嚇到。台北市議員(國)汪志冰 vs.台北市副市長李四川：「這拿這個來送你的耶，汪志冰議員，包中。」汪志冰送上包中春聯，預祝2026當選新北市長，被李四川當場又送回去。這兩天的市政總質詢變了調，彷彿成了他的畢業典禮。台北市議員(國)秦慧珠：「邀請市長跟這個副市長，一起站到前面來好嗎？」藍營議員和"李安連線"搶拍照、獻花，更送上好彩頭、凍蒜祝福。但原本說要登記初選的，怎麼感覺又有點縮回去？台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／民視新聞）台北市議員(國) 汪志冰vs.台北市副市長李四川：「黨部高層有來徵詢過你嗎，到目前為止？沒有。你跟你太太有先做過初步的溝通？我太太堅決反對我選舉，我連講話中間，都可以拿一句話出來...這個，我現在可以體會，我們以前韓院長講的，叫作"雞蛋裡面挑鋼筋"。」黨中央到現在還沒徵詢，家人又反對選舉，讓李四川至今不敢請辭，專心投入選戰，但還是上廣播，大談政績，持續暖身。近日李四川捲入失言風波。（圖／民視新聞）主持人王淺秋vs.台北市副市長李四川：「農曆過年前能夠簽約，那在明年的六月能夠開工，讓輝達真正落實在這個台北市。」似乎已經一步步為選舉鋪路，但儘管目前民調在藍白最高，卻接連爆出失言。新北市議員(民)張維倩：「蘇巧慧年輕有創意，他說她穿著漂亮，甚至在女主持人問他，新北用水的時候，他竟然回答"妳可能聽不懂"，由此可見，李四川不只不懂新北人的需求，性別學分更應該好好地重修。」台北市副市長李四川：「絕對沒有他們想得這個(性別歧視)的意思，我要加強的是我講話的技巧。」李四川的一言一行，如今被放大檢視，想挑戰2026，真的準備好了嗎？原文出處：表態願登記新北市長初選 李四川：太太堅決反對我選 更多民視新聞報導李四川參戰新北？藍議員揭地方觀察：建議黃國昌做一件事！選新北市長願和黃國昌比民調？李四川：「這件事」比選舉更重要為選舉鋪路? 李四川廣播聊政績 綠酸"凸顯蔣沒做事"

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話