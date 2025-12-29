鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！

國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文今天接受《千秋萬事》專訪中指出，新北市長國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選。她表示雖然會盡快提名，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

另一名有意參選的新北市副市長劉和然對此回應，身為國民黨黨員，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

國民黨發言人牛煦庭也說明，一切還是按程序為之，協調成功之後就是徵召，鄭麗文主席的意思是對新北的協調工作有一定把握。外界同時關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌角逐新北市長態度明顯，國民黨如何整合黨內人選並與民眾黨協商，成為各界焦點。

