鄭麗文直播聲量「暴跌剩1成」！黨內不挺原因曝

政治中心／張予柔報導



國民黨主席鄭麗文自10月上任以來，因頻頻發表親中言論和強硬的政治立場受到外界高度關注。臉書粉專專「聲量看政治」昨（9）日發布數據顯示，泛藍YouTube直播圈對鄭麗文的討論熱度在短短一個多月內急速下滑，從高峰期的19萬人次暴跌至僅剩2萬多人，人氣僅剩巔峰時期的約一成。





喊「時間不站在台灣」又傳想見習近平！鄭麗文聲量「暴跌剩1成」黨內不挺原因曝

鄭麗文的討論度在短短一個多月內急速下滑。（圖／翻攝自臉書粉專《聲量看政治》）

根據分析，鄭麗文在10月當選黨主席後，一度成為泛藍陣營的焦點人物，不論是新聞報導還是網路直播都掀起熱烈討論。10月24日當天，相關直播觀看人次更創下19萬的高峰，顯示外界對「新主席能否整合藍營」寄予高度期待。不過，熱潮維持時間很短暫，隨著她上任後主打「九二共識」、「反台獨」、「推動兩岸和平」等論述，對許多泛藍和中間選民來說反而感到不安。

鄭麗文（中）兩岸立場惹議，藍營內部分歧擴大，聲量反陷降溫危機。（圖／民視新聞資料照）

「聲量看政治」分析指出，鄭麗文近期因兩岸立場鮮明，雖獲深藍支持者肯定，卻讓部分藍營群眾質疑國民黨是否「走得太親中」。部分支持者擔心，若黨內不調整策略，恐在2026或2028年選戰中陷入不利局面。由於藍營內部對兩岸政策態度分歧，直播圈KOL也逐漸避談相關議題，導致鄭麗文聲量明顯降溫。再加上她的黨內人事布局被指受特定派系影響，甚至疑似為特定政治人物鋪路，使地方派系與中生代立委紛紛保持距離。

鄭麗文（中）12月初接受外媒專訪時說出「時間不站在台灣這邊」，引發強烈反彈。（圖／民視新聞資料照）

鄭麗文12月初接受外媒專訪時說出「時間不站在台灣這邊」，引發強烈反彈，被批聽起來像暗示台灣沒機會、要認命。隨後又傳出她有意與習近平會面，引發黨內外更大爭議。藍營基層最重視能激勵士氣的主角，但鄭麗文近來發言偏冷調悲觀，讓觀眾興趣降低。從兩岸立場到人事爭議，「不是沒故事，是故事全在踩地雷」，使她的網路聲量不增反減。

