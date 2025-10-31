鄭麗文直言普丁非獨裁者 民眾黨：不影響藍白合作

國民黨新任黨主席鄭麗文將於明日走馬上任，沒想到接受《德國之聲》專訪時，竟稱俄羅斯總統普丁「並非獨裁者」，為其辯護稱「這樣子的帽子扣上去太不合理，也太不公平」；民眾黨主席、立委黃國昌今日表示，每個政治人物做出的評價，是對自己評價負責任的問題，不會影響藍白合作。

黃國昌表示，目前跟國民黨討論有關法案的事項，到目前為止沒有法案牽涉到俄國以及烏克蘭，每個政黨、政治人物對世界上其他不同國家的元首或是政治人物的評價，那是自己對自己的評價負責任的問題。

他指出，民眾黨立院黨團的立場向來非常的清楚，就是務實理性科學、就事論事，從去年的國會改革法案、《財劃法》、《吹哨者保護法》不法關說罪、棄保潛逃罪，乃至於還給勞工假期、警消所得替代率提高、增加軍人待遇等相關法案，這個都是有共同價值的目標，在國會合作推動法案最具體的例子。

黃國昌表示，當執政黨跳票、擺爛時，在野黨在國會撐起國家，幫民進黨履行跳票的法案，而且這些法案都攸關民生、人民福祉，沒有牽涉到純粹意識形態或是想法不一的爭執，民眾黨過去這樣子做，現在這樣子做，未來還是本於相同的原則態度，繼續的在國會裡面推動福國利民的法案。

他說，至於在國會之外政黨要更進一步的合作，目前民眾黨也在推動聯合政府理論，11月2日特別邀請了2個日本的學者，其中包括這次參與自民黨高市早苗首相共同組閣的日本維新會的前眾議員來台參加研討會，將日本經驗帶來給台灣重要的啟示，也避免綠營一些不明就理的政治人物，繼續在汙名化所謂聯合政府的概念跟想法。

黃國昌提到，特別是連民進黨前行政院長謝長廷，他對於民眾黨所推動的聯合政府的用人唯才、不分黨派、和解共生理念也是高度的支持跟讚養，希望未來在推動聯合政府的這條道路上面，能夠找到更多願意跟促成這個願景實踐的政治人物、政治領導人來共同合作、努力。

他說，鄭麗文將在11月1日就任國民黨主席，她就任後也期待跟新任的國民黨主席能夠針對聯合政府理念、外國實踐經驗以及台灣可以借鏡之處，大家更深入的交換意見。

