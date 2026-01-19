鄭麗文盼「鄭習會」上半年完成 不會祕密進行有進度就公布

國民黨主席鄭麗文今天表示，希望與中共總書記習近平的會面能在今年上半年完成，下半年會將所有精力投注在選舉。她強調相關進度只要有具體結論，一定會正式舉行記者會公布，不會祕密進行。鄭麗文對於台美關稅談判達成共識特別指出，不要用一種討好的角度去思考與美國的關係，台灣具有獨特的戰略價值，應有百分之百的主導權。

鄭麗文日前曾表示，希望2026年上半年完成出訪北京與華府，但會以先去北京為優先，因為見了習近平後，具有重大戰略意義與訊息，合理安排是先訪問北京訪問、再去美國。



鄭麗文今天接受網路節目專訪時重申，她希望與習近平的會面，原則上能在2026年上半年完成，下半年將所有精力投注在選舉；她強調，一旦確定，一定會正式舉行記者會公布，不會祕密進行。



鄭麗文談及暫停9年的國共論壇表示，兩岸舉辦論壇是大利多、大加分，當前台灣2大趨勢與前幾年不同，包括台灣有許多不同領域產業需要兩岸和平與交流，以及國際社會也一樣，所有人都期盼兩岸不要兵凶戰危。



鄭麗文表示，兩岸交流希望能有前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，還有台灣急於解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道等，有許多想尋找出路的產業都來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

鄭麗文對於台美關稅談判達成共識表示，此舉無異是「掏空台灣資金及成就到通通不剩」，護國神山在3年之內要整座山搬到美國，她質疑這就是民進黨的重大成績嗎？她認為，不要用一種討好的角度去思考與美國的關係，台灣具有獨特的戰略價值，她將會一步步證明給所有民眾看，台灣有百分之百的主導權。