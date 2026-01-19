鄭麗文盼上半年「鄭習會」能成行 先北京後美國

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日因不滿歐洲國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，宣布自2月起，對丹麥、德國、法國、英國等8個歐洲國家加徵10%關稅，並揚言若未能就「美國購買格陵蘭」達成協議，6月1日起稅率將提高至25%，引起歐洲各國強烈反彈。 據《路透社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群平台X發表聯合聲明指出，關稅措施將嚴重破壞跨大西洋關係，可能引發「危險的惡性循環」，並強調歐洲將團結一致，捍衛自身主權。 歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號 歐盟外交與安全政策高代表卡拉斯（Kaja Kallas）也警告，關稅不僅會傷害美歐雙方的經濟繁榮，還將分散歐盟當前最重要的戰略重心──終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。她直言，美歐內部分裂，正好讓中國與俄羅斯坐收漁翁之利，並強調，若格陵蘭涉及安全疑慮，完全可以在北約框架內處理。 據《路透社》指出，歐盟27國大使已緊急召開會議，研商因應川普關稅威脅的統一立場與反制的方案。但據《中央社》報導，德國聯

