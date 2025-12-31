鄭麗文盼中國勿軍事相向、民進黨接受九二共識反台獨

共軍接連兩日舉行環台軍演，引發全球關注。國民黨主席鄭麗文今天(31日)表示，台海和平受到全世界重視與關注，她認為兩岸應共同負責維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話與交流，進行和解、締造和平，她並喊話中國不要軍事相向，並希望民進黨政府接受九二共識、反對台獨。

中國解放軍東部戰區於29日起在台灣海峽、台灣北部、台灣西部、台灣東南、台灣以東，進行「正義使命-2025」軍事演習，30日於基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍，進行實彈射擊。引發全球關注。

國民黨主席鄭麗文31日在中常會發表談話時表示，2025年歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，因此她希望2026年能贏來新氣象、新希望、新未來，期待能夠「和氣、和解、和平」。

鄭麗文進一步說明，和氣生財、家和萬事興，希望社會不再有暴戾之氣，能夠安居樂業；同時，大家需要團結的台灣，而不是撕裂的台灣，只要執政黨隨時遞出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎，期盼朝野和解、化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，並推行福國利民的政策及預算，才能實踐中華民國憲法所代表的民主、法治、自由等價值，此外，兩岸也要和解，不能再劍拔弩張、兵凶戰危，她也希望美、中能夠和解。

鄭麗文強調，台海和平受到全世界重視與關注，兩岸兵凶戰危將成為第三次世界大戰最危險的導火線，她認為兩岸應負責維繫兩岸和平，避免任何軍事衝突發生，展開對話、進行和解並締造和平。鄭麗文：『(原音)中國國民黨一直以此做為重要使命跟責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。同樣地，我們也希望大陸當局不要軍事相向，今天的民進黨政府，也能夠接受九二共識、公開反對台獨。馬英九八年執政，每天都像全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以對話交流和平、迎來繁榮。』

此外，賴清德總統將於2026年元旦主持總統府前升旗典禮，鄭麗文說，她明天將代表國民黨參加該升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、國家、國旗並捍衛中華民國憲法為己任的政黨，隨後，國民黨將於8時舉行升旗典禮。

對於國民黨前青年部副主任丁瑀認為鄭麗文應站出來強力譴責中共，而非譴責賴清德總統，國民黨文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪表示，每位黨員都有發表個人意見的權利，但不代表多數黨員的意見，多數黨員的意見非常明顯，就是滿意鄭麗文這段時間的作為。(編輯：宋皖媛)



共軍接連兩日舉行環台軍演，引發全球關注。國民黨前青年部副主任丁瑀今天(31日)在中央黨部前舉行記者會，認為鄭麗文應站出來強力譴責中共，而非譴責賴清德總統。(趙婉淳 攝)



對於國民黨前青年部副主任丁瑀認為鄭麗文應站出來強力譴責中共，而非譴責賴清德總統，國民黨文傳會主委吳宗憲今天(31日)中常會後受訪表示，每位黨員都有發表個人意見的權利，但不代表多數黨員的意見，多數黨員的意見非常明顯，就是滿意鄭麗文這段時間的作為。(趙婉淳 攝)