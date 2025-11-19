鄭麗文盼台灣人別焦慮 名醫轟狀況外！網神回：最大焦慮是藍白荒腔走板

政治中心／李紹宏報導

藍白合「鄭黃會」今（19）日下午登場，民眾黨主席黃國昌親手送一盞鎢絲燈給國民黨主席鄭麗文，稱「要給台灣光明未來」；鄭麗文回送「彩瓷圓盤」，象徵藍白共好。對此，名醫羅浚晅醫師看傻眼，指出鄭麗文實在搞不清楚狀況，會前還說「讓高度焦慮的台灣社會，能夠安心」，但不知道台灣人在焦慮什麼嗎？底下有網友神回復，「最大的焦慮是藍營在國會和地方荒腔走板！」

鄭黃會今（19）日登場，民眾黨主席黃國昌和國民黨主席鄭麗文互相談話。（圖／資料照）

鄭黃會主題為「以行動顧台灣主席高峰會談」，雙方滿滿儀式感，鄭麗文先獻上「彩瓷圓盤」象徵共好，黃國昌則以鎢絲燈回禮，寓意兩黨攜手為台灣點亮希望之光。

鄭麗文會中提到，儘管過去彼此沒有私交，但兩人對台灣未來的心情一致。她更對全國人民喊話，保證「台灣價值與精神」不會被民進黨撕裂破壞，呼籲人民相信「樸實團結」的力量。

不過，關注各項公共事務的羅浚晅醫師在臉書上發文，認為鄭麗文的談話令人大開眼界。鄭麗文曾在會前表示，「希望今年雙方都能夠展現最大的誠意，讓高度焦慮的台灣社會，能夠某個程度安心，在野黨一定不負大家的期待跟眾望」。這段談話讓羅浚晅笑了，更指出「原來她不知道大家在焦慮什麼！」似乎在暗示鄭麗文有點搞不清楚狀況。

羅浚晅醫師認為，鄭麗文根本不知道台灣人在焦慮什麼。（圖／翻攝自羅浚晅醫師臉書）

對此，底下網友精闢解答，「最大的焦慮是藍營在國會和地方荒腔走板」、「藍白焦慮的是，為何連日本人如此講義氣且有行動力，挺台灣人民勝過藍白，自己恨不得搞垮台灣的病態人格」、「看到妳更焦慮（轉台」、「大家都焦慮妳會把中華民國拱手讓共， 一國兩制是中華民國一國兩制 還是中華人民共合國一國兩制？我看一邊一國最好」。

