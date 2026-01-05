鄭麗文盼國際法處理區域衝突 綠委指寄望獨裁政權背於現實

美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，引發全球關注。國民黨主席鄭麗文今天(5日)表示，希望任何區域的矛盾衝突都能透過和平方式化解，且以合乎國際法的方式處理，她並藉此向賴清德總統喊話，呼籲下架台獨黨綱。對此，民進黨立委沈伯洋回應表示，認為獨裁政權都願意遵守國際法是背於現實的說法。

國民黨主席鄭麗文5日致送國民黨最高顧問聘書給立法院前院長王金平，並在事後接受媒體採訪。針對美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，鄭麗文表示，她希望此事件能回歸國際法處理，並希望任何區域的矛盾衝突都能透過和平方式化解。

廣告 廣告

鄭麗文並指出，川普多次宣示要讓關注力道回到美洲，從華府對於日本首相高市早苗發言事件到中國大陸圍台軍演都保持一定距離，便可看出川普的國際戰略有重大調整，要求區域自行負責安全問題，而國民黨的主張符合這個趨勢，也就是兩岸透過政治的努力謀求台海和平穩定，因此她呼籲賴清德總統回歸「九二共識」、反對台獨，而不是透過子弟兵在立法院踩「法理台獨」紅線。鄭麗文：『(原音)(賴總統)最好就是真的能夠真心誠意的下架台獨黨綱，那麼我們就可以不費一兵一卒換來兩岸的和平穩定，這個才是我們高度政治智慧的展現。』

對此，民進黨立委沈伯洋則回應表示，有關美國是否違反國際法，這屬於委內瑞拉臨時政府和美國之間要解決的問題。至於兩岸，他強調，獨裁國家要進攻任何民主國家常不需要理由，且中國向來不遵守國際法，甚至把台灣排除在國際法之外。沈伯洋：『(原音)如果說國際法可以做得到，獨裁政權都願意遵守國際法的話，大家都可以送到國際法庭的話，其實事情都可以很圓滿的解決，但現實就不是如此，所以她就是一種很背於….這個可以說是背於現實的一種說法。』

民進黨團書記長陳培瑜則說，鄭麗文面對所有提問的起手式都是先推給賴總統，她希望鄭麗文在譴責別人之前，先正視國民黨支持者如何看待其立場愈來愈親中，及國民黨重要人士均不願和她站在一起的事實。