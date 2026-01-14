鄭麗文盼年前完成新北市長提名 侯友宜：尊重黨的機制

針對國民黨新北市長人選，新北市長侯友宜表示，尊重黨的機制。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都表態參選新北市長，國民黨主席鄭麗文昨天表示，中央、地方黨部積極溝通，可望透過內部協調產生人選，希望在農曆年前完成提名作業。對此，新北市長侯友宜表示，尊重黨的機制，盼找出最好的人選，為新北市民做事。

侯友宜今天主持市政會議，媒體關切國民黨新北市長人選議題。侯友宜說，黨有黨的機制，一步一步照機制來走，地方黨部也提出先協調，他都給予尊重，希望能夠找出最好的人選，全力以赴，找出更適合的人為新北市民做事。

傳出國民黨秘書長李乾龍最近將與侯友宜碰面，討論選舉事宜。侯友宜重申，黨有黨的機制，大家共同努力。

