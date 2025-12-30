鄭麗文盼徵召李四川選新北 劉和然再發文籲公平競爭
國民黨主席鄭麗文29日指明年新北市長選舉應該不至於走到初選，希望徵召台北市副市長李四川。也有意參選的新北市副市長劉和然今（30）日再發文呼籲一個健康的政黨，應該透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人，才能在勝選後，無畏於政治口水的干擾，全心全意守護市民的日常。
劉和然說，治理不是百米衝刺，而是 404 萬人的長跑馬拉松。隨著 2026年選舉腳步臨近，政治的喧囂聲漸起。當外界忙著討論政黨提名時程、預測誰是「救火隊」或誰具備「家族光環」時，「作為一名在新北市服務超過三十年的公職人員，我更在意的，是這座城市在政治干擾下，能否守住她的『節奏』」。
劉和然指出，理化課告訴我們，每一種元素都有其特定的震動頻率，唯有當外加的力量與其產生「共振」時，能量才能有效發揮。治理一座擁有404萬人口的多元城市，亦復如是。新北市從偏鄉到都會，從工業區到觀光港口，她的複雜度與活力，需要的不是隨風起舞的政治表演，而是精準、穩定且可預期的「治理節奏」。
「治理的『配速』，穩定勝過盲目的速度」，劉和然認為，近來有政壇人士提出，新北應該效法其他城市的「速度」。然而，身為馬拉松愛好者，他深知決定勝負的往往不是前一百公尺的爆發力，而是全程的「配速」。盲目的加速，往往伴隨著翻車的風險。
劉和然強調治理不是拍電影，不能只追求視覺上的「敘事美感」或短暫的「煙火效應」。當新北在推動三環六線的接軌、在布建 AI 智慧防救災系統、在處理跨域治理的繁瑣細節時，市民要的不是口號，而是每一天的捷運準點、每一盞路燈的明亮，以及在突發治安事件後，政府那份「始終都在」的安定感。
劉和然強調，新北市需要專業的「即戰力」，因為新北沒有磨合期。新北市的治理是一座精密運作的大型機組，不能停機維修，更沒有時間讓新手在位置上「看譜磨合」。
劉和然說，他常說「新北需要的是『即戰力』、對這座城市的『深度了解』」，而這份戰力來自於對29個行政區泥土氣息的熟悉，來自於對公務體系法令規章的精確掌握，更來自於一種「專業經理人」的自覺。
劉和然表示，他雖然沒有顯赫的家族背景，但有38年在教育與行政體系一階一階爬上來的印記。這種從基層長出來的專業，讓他明白政策不應該是中央的「專案施捨」，而應該是地方應得的「法制權利」，在爭取《財劃法》修正時，他們爭取的不是政治紅包，而是新北市民尊嚴生活的基石。
劉和然指出，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上。這不只是為了個人，更是為了守護這座城市的主體性。新北市不應該是任何政治博弈下的「備案」，更不應該是政治人物轉場的「跳板」、或是「實習場域」。
劉和然強調一個健康的政黨，應該透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人。唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後，無畏於政治口水的干擾，全心全意守護市民的日常。
劉和然最後感性提到，平安夜剛過，當他在耶誕城巡視維安，看著志工夥伴與基層員警在寒風中堅守崗位，深刻體會到「市長負責畫出遠大的藍圖，而我們這些行政執行者，負責的是把地基打穩，讓那份「生活的溫度」不被政治噪音所凍結」。
政治的浪潮會隨時起伏，但新北的節奏必須保持穩定，劉和然說，會繼續守住這份節奏，「讓新北市民明白：不管外界如何喧嘩，我們會一直在這裡，用『最專業的配速』，陪著這座城市跑向更遠、更平安的未來。」
