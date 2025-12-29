鄭麗文盼明年上半年先訪問北京再訪美
（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，希望明年上半年完成出訪北京與華府，會以先去北京為優先，因為見了中共總書記習近平後，會有重大的戰略意義與訊息，所以合理的安排，她認為是先去北京訪問後，再到美國。
鄭麗文今天接受廣播專訪時表示，她剛上任黨主席後就有想過出訪時間，大原則是明年上半年，因為下半年她要全力投入輔選。訪問行程，不只有去北京，也包括美國等，希望集中在上半年，像是美國，她不太可能一直去，因此希望能留久一點，走訪東、西岸。
鄭麗文說，因為時間有限，沒辦法跑那麼多國家，會以先去北京為優先，因為世界高度關注，兩岸是不是如同前總統馬英九8年執政，以九二共識、反對台獨為政治基礎。
鄭麗文認為，她見了習近平後，會有重大的戰略意義與訊息，所以合理的安排，她認為是先去北京後，再訪問美國。美國在台協會（AIT）也密切與國民黨駐美代表保持暢通聯繫，交流互動過多次，了解她的想法與動態，所以這是沒有任何問題的。
鄭麗文說，至於訪問其他國家，如果時間允許就安排，若時間不允許，或許選後再安排。
談到2026年地方選戰布局，鄭麗文表示，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，至於新北市，她認為國民黨內的協調整合工作，不至於走到初選，「但也要考慮台北市副市長李四川現在還有任務，還在台北市政府上班」。
至於2026年選戰目標，鄭麗文說，當然希望國民黨現有執政縣市能維持下去，這有難度也有挑戰，但還是要全力以赴；也希望南台灣能重點突破，才會這麼早提名南高屏的縣市長參選人。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1141229
