鄭麗文盼明年上半年訪陸 能與習近平見面才成行

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，希望明年上半年可以去中國大陸訪問，並與中共總書記習近平見面，但這也要看陸方有這樣的邀請。不過，如果無法跟習近平見面，她就不會去。此外，她也希望在明年上半年訪問美國。

國民黨主席鄭麗文今天下午接受廣播節目「POP大國民」專訪。

主持人詢問，有人判斷鄭麗文將在明年上半年前往中國大陸訪問。鄭麗文表示，她是這樣的期待，因為明年下半年要集中精神選舉，就無法安排出訪。但她也說，這也要看對方是否有邀請她。

主持人詢問，前往中國大陸訪問是否有計畫要見到哪種層級的陸方人員。鄭麗文指出，國共交流已經在接觸，也希望能夠展開。

主持人表示，如果鄭麗文明年上半年有到中國大陸訪問，就是有安排跟習近平見面，如果沒有安排跟習近平見面就不會去。鄭麗文說，是的，如果對方有這樣的邀請。主持人又問，是主席對主席的層級，鄭麗文回覆，是的。

針對前立委郭正亮建議明年329青年節是合適訪陸的時間，鄭麗文表示，她沒有去過廣東黃花崗，這個建議也不錯，各種的建議都有，她完全開放。

對於是否有要赴美訪問，鄭麗文指出，她也會去美國訪問，時間同樣是希望在明年的上半年。（編輯：蘇龍麒）1141226