鄭麗文盼明年訪中會習近平 柯志恩：相信她有智慧求取台灣利益

國民黨立委柯志恩。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨接受廣播節目專訪期間，稱期待明年上半年能前往中國訪問，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。對此，國民黨立委柯志恩今（27日）受訪力挺稱， 她相信鄭麗文絕對會有智慧能夠幫台灣求取最大的一個利益。

對與希望促成國共兩黨主席會面議題。鄭麗文談到，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」。《POP大國民》主持人平秀琳問及，「所以這趟就是跟習近席有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文回應，「如果我要去的話。」平秀琳追問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應：「是的。」

柯志恩今也說，連總統賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了，那在野黨如果有辦法在對等平等的原則之下去見習近平，相信鄭麗文有智慧能夠讓我們台灣人覺得兩岸的和平還是可期的。

柯志恩表示，鄭麗文這邊，除了中國之外，也強調要到美國拜訪智庫，這會是鄭麗文一連貫的行程，她並重申，在野黨主席沒有任何的實權，只是要創造彼此之間的和諧和平，不管是中國或美國，相信鄭麗文絕對會有智慧能夠幫台灣求取最大的一個利益。

柯志恩表示，兩岸關係面臨非常停滯的階段，如果能夠在對等平等的一個交流之見面，可以有一個平等互惠的談話，這也是大家所樂於看到的，不要動不動就把跟中國的交流當作抹紅的前兆，這對於和平一點幫助都沒有。

