鄭麗文盼與習近平會面 何欣純籲國家利益為優先

立委何欣純至豐原市場發春聯拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕英媒《經濟學人》近日專訪國民黨主席鄭麗文，內容指出她希望2026年上半年能與中國國家主席習近平會面，將於2月初恢復國民黨與中國共產黨中斷9年的對話；對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，鄭麗文當選黨主席後，有許多爭議性言論，跟主流民意背道而馳。

何欣純今日去豐原市場發春聯拜早年，她受訪指出，多年前她與鄭麗文同一選區競選立委時，還大讚她口才很好，但是她自從當選黨主席後，現在理念跟價值觀跟以前有很大轉變，令人不解，希望她以國為本，以民意為主流，才是符合台灣利益跟國人期待，呼籲她以國家利益為優先，這是不分黨派顏色的，大家一起守護台灣。

