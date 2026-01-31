鄭麗文盼與習近平會面 綠委批與主流民意背道而馳

立委何欣純前往豐原市場掃街發贈春聯。（民眾提供／李京昇台中傳真）

英媒《經濟學人》近日專訪國民黨主席鄭麗文，內容指出她希望能與大陸主席習近平會面，力促國共兩黨恢復中斷9年的對話。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，鄭麗文當選黨主席後，有許多爭議性言論，跟主流民意背道而馳。

何欣純今天前往台中是豐原市場發春聯拜早年，針對鄭麗文說法，何欣純表示，多年前她與鄭麗文同一選區競選立委時，還曾大讚鄭麗文口才很好，但是自從鄭當選黨主席後，現在理念跟價值觀跟以前有很大轉變，令人不解。

廣告 廣告

何欣純說，希望鄭麗文以國為本，以民意為主流，才是符合台灣利益跟國人期待，也呼籲鄭麗文以國家利益為優先，這是不分黨派顏色的，希望大家一起守護台灣。

【看原文連結】