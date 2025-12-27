即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文昨（26）日接受廣播節目專訪時鬆口，期待能在明（2026）年上半年訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日回應，總統賴清德也想請習近平喝珍珠奶茶，她相信鄭主席絕對有智慧，在對等、平等的原則下與對方會晤。





今早10時30分，柯志恩在國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽等人的陪同下，前往三民區同盟二路，出席「盤花公園開園&生態嘉年華」，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，鄭麗文接受專訪說，盼明年上半年赴中見習近平？對此，柯志恩表示，「我覺得連賴清德都想都跟習近平喝珍珠奶茶了，在野黨主席如果有辦法在對等、平等的原則下見習近平，相信鄭主席有智慧，能讓台灣人覺得兩岸和平還是可期的」。

除了中國之外，柯志恩指出，鄭主席也強調要到美國，特別是拜訪智庫，「我想這是她一連貫的行程，在野黨主席沒有任何實權，只是要創造彼此之間的和諧與和平，不管是中國或美國，希望鄭麗文絕對會有智慧，能幫台灣求取最大的利益」。





原文出處：快新聞／鄭麗文盼見習近平 柯志恩緩頰：賴總統也想請他喝珍奶

