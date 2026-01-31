鄭麗文盼見習近平！郭正亮曝訪中最佳時機 斷言賴清德「會在這時下手」

國共論壇將以「兩岸智庫交流」的形式重啟，國民黨副主席蕭旭岑預計於下周正式率團訪問中國，作為國民黨主席的鄭麗文也再度鬆口訪中計劃，並表達了對於會見中國國家主席習近平的意願；前立委郭正亮認為，2月會是安排「鄭習會」的最佳時機，否則不僅會有變數，總統賴清德也可能出手干預。

郭正亮在《中天辣晚報》節目中指出，雖然鄭麗文將於今（2026）年上旬訪中，但「能不能見到習近平」仍是未知數，畢竟以兩岸現狀來看，還是得先恢復交流才能談和平協議，至於出訪的時間點，則應該安排在2月最為妥當。

「中國一定整個都在準備川普去，擺明就是要算大仗」，郭正亮認為，鄭麗文要想訪中應該「越早越好」，不然與美國總統川普（Donald Trump）訪中的時間點過於接近，恐會另生枝節。

郭正亮推測，賴清德應該對鄭習會、川習會都感到非常焦慮，恐在立法院下個會期開議、也就是3月初的時候「製造一些狀況」。郭正亮解釋，民進黨畢竟不是吃素的，不可能讓鄭麗文訪中的規劃去動搖到綠營，「民進黨一定會搞鬼，賴清德這種人怎可能不講話？」。

