鄭麗文盼首次智庫交流論壇讓兩岸破冰 走向和解與和平

外傳國共論壇將於1月底在中國北京登場，國民黨主席鄭麗文今天(20日)拜會前總統馬英九後受訪表示，「首次智庫交流論壇」活動一旦確定，會在第一時間對外說明。她並表示，至今她感受到來自北京的善意與誠意，希望首次破冰能讓兩岸走向和解與和平道路。

國民黨主席鄭麗文20日偕同國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑及文傳會主委吳宗憲等人拜會前總統馬英九，雙方約進行1個小時會晤後，鄭麗文出面接受媒體採訪。

外傳暫停9年的國共論壇將於1月底在中國北京登場，鄭麗文受訪表示，在兩岸兵凶戰危且受到全球高度關注之際，國民黨要負起歷史重責大任，扭轉乾坤讓兩岸融冰，舒展現今緊繃局勢，因此國民黨積極推動兩岸交流、兩岸對話；至於「首次智庫交流論壇」活動在具體確定後，一定會在第一時間召開記者會說明。

鄭麗文提到，多數台灣主流民意高度期待兩岸交流，因為這牽涉到下一代人不願意上戰場，以及經濟、民主的成就更不應該因戰爭而毀於一旦。她並表示，到目前為止，她感受到來自北京的善意與誠意，也希望首次破冰能夠讓兩岸走向和解與和平的道路；希望在動盪不安的時刻，兩岸互動能發揮定海神針的穩定效用，讓大家看到混亂局勢中有和平希望。

至於有媒體關切藍營與美方的溝通問題，鄭麗文強調，她與美方各界包括智庫、政府、AIT、學界以及國會人士溝通管道已經愈來愈暢通，所有美方人士都熱情邀約她訪問美國，她與美方溝通暢通，而且美國對她堅定支持避免兩岸戰爭、追求和平的想法高度認同，外界不必擔心。

此外，近來國內朝野對立僵持不下，民進黨團總召柯建銘20日提議「喝大和解咖啡」，被問到若「大和解咖啡」成行，是否有意出席？鄭麗文說，台灣不能在內耗、惡鬥下去，希望能解開賴清德總統的心結，期盼朝野理性對話，若要喝「大和解咖啡」，她隨時候教、隨時奉陪。