鄭麗文盼2026上半年與習近平見面 柯志恩：相信主席有智慧......

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席鄭麗文昨(26)日接受廣播節目訪問時首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」；對此，已被國民黨提名參選2026年高雄市長的立委柯志恩今(27日)受訪時替鄭麗文緩頰說「連賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了!」，期盼能在對等原則下見習近平。

國民黨主席鄭麗文昨傍晚接受廣播專訪，被問及訪問中國一事，她說時間點希望在明年上半年。主持人問，這趟就是跟中共總書記習近席有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話!」，主持人再次確認，如果明年上半年有到中國訪問，就是跟習近平主席有見面的安排，如果沒有就不會去？鄭回應：「是的。如果對方有這樣的邀請。」主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭連回數次「是的」。

對此，柯志恩今天受訪指出，連賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了，她覺得在野黨主席「如果有辦法在對等原則下去見習近平，相信鄭麗文有智慧能讓台灣人覺得兩岸的和平還是可期的!」

柯志恩說，鄭麗文主席也強調，除了中國大陸之外，也要到美國，特別是拜訪智庫，這是她一連貫的行程。

柯志恩強調，在野黨黨主席沒有任何實權，只是要創造彼此之間的和諧、和平，不管是到中國大陸或美國，她相信鄭主席絕對有智慧，幫台灣獲取最大的利益。

