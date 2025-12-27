鄭麗文盼2026上半年訪中見習近平 連勝武：用嘴巴總比用砲彈打好

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文何時會訪問中國受到關注，她昨鬆口，希望時間落在2026年上半年，並說如果她要去，就是跟中國國家主席習近平碰面。對此，連戰二兒子、KMT Studio召集人連勝武今（27）日受訪表示，能見到一定是好事，「兩岸現在最需要的我認為就是去溝通去交流，這個用嘴巴總比用砲彈打好嘛！」

國民黨今舉行中央委員選舉投票，也是候選人之一的連勝武上午前往投票，他透露自己是首次參與選舉表示，今天來投票有很多第一次，第一次當候選人，第一次蓋這麼這麼長的選票，因為蓋了95個選票蓋滿了，這次選舉很有趣。一開始跟大家不是那麼熟悉到最後都變好朋友，黨內其他黨代表 工作人員，經過一個月跑下來，真的變很鐵，「選舉結果可能不是我最在意的，但過程中非常享受過程。」

媒體詢問，國民黨前副主席、哥哥連勝文有沒有幫忙？連勝武表示，自己是第一次選中央委員，東西南北真的搞不清楚方向，他真的要感謝我的哥哥勝文，連勝文真的帶著他到處拜訪，「這真的是活了五十年第一次特殊經驗，我哥哥帶著我他幫我拉票

這次我首先要非常感謝他，過程給我很多指點跟幫忙」，另外也有很多前輩、黨內先進，從小就認識的朋友從中幫助，很感謝大家過程中幫助他很多。



媒體也詢問，國民黨主席鄭麗文在廣播透露希望明年上半年能到中國訪問，可以跟習近平見面。對此，連勝文表示，鄭麗文能夠去中國見到對方的領導或比較更高的領導人的話，這一定是好事，他認為「兩岸現在最需要的我認為就是去溝通去交流啦！用嘴巴總比用砲彈打好嘛！」他樂觀其成鄭麗文能夠成行。

